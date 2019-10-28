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    Дзюба рассмеялся над кражей своего алюминиевого изображения в Подольске

    Две женщины в Подольске украли алюминиевое изображение форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.

    Сам футболист посмотрел видео кражи и рассмеялся – поставил в социальной сети соответствующие смайлы. По словам женщин, им в дом требовался мужик.

    • Дзюба – капитан сборной России, лучший ее бомбардир в отборе Евро-2020.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни одного матча, забил девять голов, сделал восемь результативных передач.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    28.10.2019 21:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +54

      fedser 4 часа назад

      Классные новости! Ждем сообщений, когда он:
      икнет;
      пукнет;
      хрюкнет (ошибка, он в зените, не хрокнет!);
      покашляет и т.п.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2916

      woyser 7 часов назад

      Смешно ему! У людей икону с......и, тут не до смеха! Сжечь ш...в!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2029

      erma 15 часов назад

      В следующий раз делайте из чугуна - и красть труднее и к оригиналу ближе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21145

      gol_kak_sokol 16 часов назад

      Советую Бомбардиру сообщать каждый раз,когда зюба чихнет или пукнет.

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