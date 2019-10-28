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  • Дзюба рассмеялся над кражей своего алюминиевого изображения в Подольске

Дзюба рассмеялся над кражей своего алюминиевого изображения в Подольске

28 октября 2019, 21:56
3

Две женщины в Подольске украли алюминиевое изображение форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.

Сам футболист посмотрел видео кражи и рассмеялся – поставил в социальной сети соответствующие смайлы. По словам женщин, им в дом требовался мужик.

  • Дзюба – капитан сборной России, лучший ее бомбардир в отборе Евро-2020.
  • В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни одного матча, забил девять голов, сделал восемь результативных передач.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (3)
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erma
1572295830
В следующий раз делайте из чугуна - и красть труднее и к оригиналу ближе.
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woyser
1572324094
Смешно ему! У людей икону с......и, тут не до смеха! Сжечь ш...в!
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fedser
1572335629
Классные новости! Ждем сообщений, когда он: икнет; пукнет; хрюкнет (ошибка, он в зените, не хрокнет!); покашляет и т.п.
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