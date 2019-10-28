Дзюба рассмеялся над кражей своего алюминиевого изображения в Подольске

Две женщины в Подольске украли алюминиевое изображение форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Ущерб оценили в 27 тысяч рублей.
Сам футболист посмотрел видео кражи и рассмеялся – поставил в социальной сети соответствующие смайлы. По словам женщин, им в дом требовался мужик.
- Дзюба – капитан сборной России, лучший ее бомбардир в отборе Евро-2020.
- В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни одного матча, забил девять голов, сделал восемь результативных передач.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: инстаграм Артема Дзюбы