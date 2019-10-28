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  • «Нам в доме нужен мужик». Пьяные подольчанки украли со двора алюминиевое изображение Дзюбы

«Нам в доме нужен мужик». Пьяные подольчанки украли со двора алюминиевое изображение Дзюбы

28 октября 2019, 21:25
12

В подольском дворе зафиксировали кражу. Две пьяные женщины украли алюминиевое изображение форварда «Зенита» Артема Дзюбы, информирует телеграм-канал Mash.

Жители двора совместно собирали деньги на изображение форварда сборной России. Женщины-воры нанесли ущерб в 27 тысяч рублей. По их словам, им в доме нужен был мужик.

  • Дзюба – капитан сборной России, лучший ее бомбардир в отборе Евро-2020.
  • В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни одного матча, забил девять голов, сделал восемь результативных передач.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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vladik12
1572290099
Где взять то, под чем они были?
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bset
1572290110
Что они там с ним потом делали дома?)
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mp7700
1572290125
мозги вам в доме нужны!! Мозги!!!
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Great Tartaria
1572290352
заголовок должен быть другим.. Дзюбу чуть не сдали на цветмет или втормет сырье!
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nik55
1572290948
попутали---думали деревянным печь растопить
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Черкизовский Кот
1572291083
Картонный Сутормин, алюминиевый Дзюба, манекен Заболотного.
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Axe111
1572301911
Господи
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val-berezko
1572326030
АЛЮМИНИЙ ПРИНЯЛИ ЗА ДЕРЕВО?
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david17
1572328578
Ну если нужен мужик , зачем дзюбу то воровать?
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vladimir-7
1572330797
Сдали в приемный пункт металлолома и ещё купили бутылку водки.
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