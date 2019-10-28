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    «Нам в доме нужен мужик». Пьяные подольчанки украли со двора алюминиевое изображение Дзюбы

    В подольском дворе зафиксировали кражу. Две пьяные женщины украли алюминиевое изображение форварда «Зенита» Артема Дзюбы, информирует телеграм-канал Mash.

    Жители двора совместно собирали деньги на изображение форварда сборной России. Женщины-воры нанесли ущерб в 27 тысяч рублей. По их словам, им в доме нужен был мужик.

    • Дзюба – капитан сборной России, лучший ее бомбардир в отборе Евро-2020.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни одного матча, забил девять голов, сделал восемь результативных передач.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: телеграм-канал Mash

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    28.10.2019 21:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +10079

      vladimir-7 5 часов назад

      Сдали в приемный пункт металлолома и ещё купили бутылку водки.

      0
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      Рейтинг: +74

      david17 6 часов назад

      Ну если нужен мужик , зачем дзюбу то воровать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      val-berezko 6 часов назад

      АЛЮМИНИЙ ПРИНЯЛИ ЗА ДЕРЕВО?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      Axe111 13 часов назад

      Господи

      0
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      Рейтинг: +2130

      Черкизовский Кот 16 часов назад

      Картонный Сутормин,
      алюминиевый Дзюба,
      манекен Заболотного.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3655

      nik55 16 часов назад

      попутали---думали деревянным печь растопить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Great Tartaria 16 часов назад

      заголовок должен быть другим.. Дзюбу чуть не сдали на цветмет или втормет сырье!

      5
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      Рейтинг: +91

      mp7700 16 часов назад

      мозги вам в доме нужны!! Мозги!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +12125

      bset 16 часов назад

      Что они там с ним потом делали дома?)

      1
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      Рейтинг: +3791

      vladik12 16 часов назад

      Где взять то, под чем они были?

      0
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