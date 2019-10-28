«Нам в доме нужен мужик». Пьяные подольчанки украли со двора алюминиевое изображение Дзюбы

В подольском дворе зафиксировали кражу. Две пьяные женщины украли алюминиевое изображение форварда «Зенита» Артема Дзюбы, информирует телеграм-канал Mash.
Жители двора совместно собирали деньги на изображение форварда сборной России. Женщины-воры нанесли ущерб в 27 тысяч рублей. По их словам, им в доме нужен был мужик.
- Дзюба – капитан сборной России, лучший ее бомбардир в отборе Евро-2020.
- В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни одного матча, забил девять голов, сделал восемь результативных передач.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Mash