Вратарь «Шахтера» Пятов заработал пенальти на 95-й минуте матча с «Динамо» З. Благодаря 11-метровому команда добыла ничью

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и «Шахтером» завершился ничьей 3:3.

При этом к началу компенсированного ко второму тайму времени украинская команда уступала со счетом 1:3.

На 93-й минуте Жуниор Мораес отыграл один гол, а на 95-й вратарь «Шахтера» Андрей Пятов пошел в штрафную площадь соперника и заработал пенальти.

Главный арбитр встречи Феликс Брих назначил 11-метровый благодаря помощи системы VAR. Тете на 97-й минуте пенальти реализовал.