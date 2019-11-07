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  • Вратарь «Шахтера» Пятов заработал пенальти на 95-й минуте матча с «Динамо» З. Благодаря 11-метровому команда добыла ничью

Вратарь «Шахтера» Пятов заработал пенальти на 95-й минуте матча с «Динамо» З. Благодаря 11-метровому команда добыла ничью

7 ноября 2019, 07:38
8

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и «Шахтером» завершился ничьей 3:3.

При этом к началу компенсированного ко второму тайму времени украинская команда уступала со счетом 1:3.

На 93-й минуте Жуниор Мораес отыграл один гол, а на 95-й вратарь «Шахтера» Андрей Пятов пошел в штрафную площадь соперника и заработал пенальти.

Главный арбитр встречи Феликс Брих назначил 11-метровый благодаря помощи системы VAR. Тете на 97-й минуте пенальти реализовал.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Загреб Шахтер Пятов Андрей
Комментарии (8)
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vladimir-7
1573105317
Уникальный случай.
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juvseriy
1573105416
Кинчик снять можно)
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paracetamol
1573106111
Шахтер сражался до последнего. Вперед ДНР!
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Frankfurt Am Main
1573116101
Там арбитр накосячил,! за одного такого ублюдка команда теряет миллионы евро за один только матч.
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zigbert
1573129629
Играли до конца. Молодцы!
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