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    Вратарь «Шахтера» Пятов заработал пенальти на 95-й минуте матча с «Динамо» З. Благодаря 11-метровому команда добыла ничью

    Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и «Шахтером» завершился ничьей 3:3.

    При этом к началу компенсированного ко второму тайму времени украинская команда уступала со счетом 1:3.

    На 93-й минуте Жуниор Мораес отыграл один гол, а на 95-й вратарь «Шахтера» Андрей Пятов пошел в штрафную площадь соперника и заработал пенальти.

    Главный арбитр встречи Феликс Брих назначил 11-метровый благодаря помощи системы VAR. Тете на 97-й минуте пенальти реализовал.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4048

      paracetamol 9 минут назад

      Шахтер сражался до последнего. Вперед ДНР!

      0
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      Рейтинг: +615

      juvseriy 20 минут назад

      Кинчик снять можно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10251

      vladimir-7 22 минуты назад

      Уникальный случай.

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