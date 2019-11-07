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  • Главные новости дня. Анчелотти может уйти из «Наполи», «Байер» догнал в таблице группы «Локомотив».

Главные новости дня. Анчелотти может уйти из «Наполи», «Байер» догнал в таблице группы «Локомотив».

7 ноября 2019, 01:40

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины.

Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом.

Рангник отказался возглавить «Баварию». Венгер – главный кандидат.

«РБ»: «Зенит» готовит новый раунд переговоров по Миранчукам. Сумма трансфера может составить 50 миллионов.

Около 30 фанатов с купленными фальшивыми билетами пустили на матч «Локомотив» – «Ювентус» на свободные места.

Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве.

Лига чемпионов. Экс-спартаковец Пашалич принес «Аталанте» ничью с «Манчестер Сити», «Шахтер» в Загребе дважды забил на 90+ минутах и добыл ничью.

Лига чемпионов. «Байер» в меньшинстве победил «Атлетико» и догнал в таблице группы «Локомотив».

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

Источник: Бомбардир.ру
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