Лига чемпионов. «Байер» в меньшинстве победил «Атлетико» и догнал в таблице группы «Локомотив»

«Атлетико» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл в Германии, причем «Байер» заканчивал матч в меньшинстве. Единственный гол испанцев забил форвард Альваро Мората.

Леверкузенцы догнали в таблице группы «Локомотив», который идет третьим. В следующем туре «Байер» проведет матч в Москве.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Байер (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тейе, 41 (в свои ворота); 2:0 – Фолланд, 55; 2:1 – Мората, 90+4.

Удаления: Амири, 84 – нет.

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