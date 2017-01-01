Лига чемпионов. «Байер» в меньшинстве победил «Атлетико» и догнал в таблице группы «Локомотив»

Главное - опыт, который получили.
Играть вам и дальше в Е-лигах по-настоящему, хорошая команда, все пассажиры РФ с вами!
«Атлетико» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл в Германии, причем «Байер» заканчивал матч в меньшинстве. Единственный гол испанцев забил форвард Альваро Мората.
Леверкузенцы догнали в таблице группы «Локомотив», который идет третьим. В следующем туре «Байер» проведет матч в Москве.
Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
Байер (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Тейе, 41 (в свои ворота); 2:0 – Фолланд, 55; 2:1 – Мората, 90+4.
Удаления: Амири, 84 – нет.