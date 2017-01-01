Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Лига чемпионов. «Байер» в меньшинстве победил «Атлетико» и догнал в таблице группы «Локомотив»

    «Атлетико» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл в Германии, причем «Байер» заканчивал матч в меньшинстве. Единственный гол испанцев забил форвард Альваро Мората.

    Леверкузенцы догнали в таблице группы «Локомотив», который идет третьим. В следующем туре «Байер» проведет матч в Москве.

    Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

    Байер (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тейе, 41 (в свои ворота); 2:0 – Фолланд, 55; 2:1 – Мората, 90+4.

    Удаления: Амири, 84 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:04
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5534

      GoLenaStop 37 секунд назад

      Главное - опыт, который получили.
      Играть вам и дальше в Е-лигах по-настоящему, хорошая команда, все пассажиры РФ с вами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4051

      paracetamol 7 минут назад

      Как и в прошлом году, Локо останется с одной победой на последнем месте в группе.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru