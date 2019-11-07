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Лига чемпионов. «Байер» в меньшинстве победил «Атлетико» и догнал в таблице группы «Локомотив»

7 ноября 2019, 01:04
10

«Атлетико» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл в Германии, причем «Байер» заканчивал матч в меньшинстве. Единственный гол испанцев забил форвард Альваро Мората.

Леверкузенцы догнали в таблице группы «Локомотив», который идет третьим. В следующем туре «Байер» проведет матч в Москве.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Байер (Германия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тейе, 41 (в свои ворота); 2:0 – Фолланд, 55; 2:1 – Мората, 90+4.

Удаления: Амири, 84 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Байер Локомотив Атлетико
Комментарии (10)
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paracetamol
1573079013
Как и в прошлом году, Локо останется с одной победой на последнем месте в группе.
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GoLenaStop
1573079411
Главное - опыт, который получили. Играть вам и дальше в Е-лигах по-настоящему, хорошая команда, все пассажиры РФ с вами!
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Я - легенда
1573080095
Вот и догнал Байер Локо. Теперь у Локомотива всё меньше шансов занять хотя бы третье место в группе и выйти в Лигу Европы.
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anri1703
1573087392
для локо пока не чего не изменилось надо байер выигрывать дома
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anri1703
1573087511
может в последнем туре атлетико 2 состав выпистит тогда и надежды на очки будут главное чтобы юве также не сделал с байером
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Aleksey!
1573098330
А вот это интересно: если две победы будет у Локо над Атлетико и Байер, то второе место в группе. Не всё потеряно!
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Рубинище
1573121894
Таблетки обыграли испанцев, для Локо это плохо. Теперь нужно играть и выигрывать. Если Семин опять не начудит с тактикой.
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zigbert
1573129799
Наверняка Атлетико на такой результат не рассчитывал.
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