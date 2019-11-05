Нагельсман: «Если мне позвонит Тедеско, я расскажу ему, как обыграть «Зенит». Но не вам, журналистам»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман отказался объяснять журналистам то, как он и его команда обыграли «Зенит».

— Если вам позвонит Тедеско и спросит, как обыграть «Зенит», что вы ему скажете?

— Если он мне позвонит, то я скажу это ему, а не вам.

— Можно написать, что мы общаемся с будущим тренером сборной Германии?

— Что хотите, то и пишите. Я ничего не запрещаю журналистам

«Лейпциг» обыграл «Зенит» со счетом 2:0.

Благодаря этой победе немецкий клуб упрочил лидерство в группе G, набрав в общей сложности девять очков.

«Зенит» остался на третьем месте с четырьмя баллами.

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

Нагельсман: «Когда мы забили второй гол, было понятно, что матч можно заканчивать»