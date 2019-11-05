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    Нагельсман: «Если мне позвонит Тедеско, я расскажу ему, как обыграть «Зенит». Но не вам, журналистам»

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман отказался объяснять журналистам то, как он и его команда обыграли «Зенит».

    — Если вам позвонит Тедеско и спросит, как обыграть «Зенит», что вы ему скажете?

    — Если он мне позвонит, то я скажу это ему, а не вам.

    — Можно написать, что мы общаемся с будущим тренером сборной Германии?

    — Что хотите, то и пишите. Я ничего не запрещаю журналистам

    • «Лейпциг» обыграл «Зенит» со счетом 2:0.
    • Благодаря этой победе немецкий клуб упрочил лидерство в группе G, набрав в общей сложности девять очков.
    • «Зенит» остался на третьем месте с четырьмя баллами.

    Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

    Нагельсман: «Когда мы забили второй гол, было понятно, что матч можно заканчивать»

    Источник: Sport24

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    05.11.2019 23:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3945

      Владислав Vlad 12 минут назад

      Нагельсман про Вилкова не слышал....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +9643

      vka1970 40 минут назад

      Красавец.
      Мо-лод-ца.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +170

      Кронштадт65 > vka1970 2 минуты назад

      одних подсказов будет мало, ещё пол команды заменить надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +760

      Я - легенда 52 минуты назад

      ******.

      0
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      Рейтинг: +760

      Я - легенда > Я - легенда 51 минуту назад

      Господа, я имел в виду презерватив иным словом ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      playsh 56 минут назад

      Ты лучше Семаку расскажи,почему ты его обыграл.А мы сами разберёмся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3667

      APchelov 1 час назад

      Этот нагельсман далеко пойдёт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11191

      Garrincha58 1 час назад

      Тедеско и без твоей помощи обыграет физрука Семака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3580

      Zubo 1 час назад

      Да это уже и так все знают нужно просто быстро бегать

      4
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      Рейтинг: +1058

      Красный май 1 час назад

      Каков вопрос, такой ответ. Молодцом, хорошо отбрил. Неплохо бы ему Тедеско рассказать о таком стиле общения с нашими журналюгами.

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