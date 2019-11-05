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  • Нагельсман: «Если мне позвонит Тедеско, я расскажу ему, как обыграть «Зенит». Но не вам, журналистам»

Нагельсман: «Если мне позвонит Тедеско, я расскажу ему, как обыграть «Зенит». Но не вам, журналистам»

5 ноября 2019, 23:39
20

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман отказался объяснять журналистам то, как он и его команда обыграли «Зенит».

— Если вам позвонит Тедеско и спросит, как обыграть «Зенит», что вы ему скажете?

— Если он мне позвонит, то я скажу это ему, а не вам.

— Можно написать, что мы общаемся с будущим тренером сборной Германии?

— Что хотите, то и пишите. Я ничего не запрещаю журналистам

  • «Лейпциг» обыграл «Зенит» со счетом 2:0.
  • Благодаря этой победе немецкий клуб упрочил лидерство в группе G, набрав в общей сложности девять очков.
  • «Зенит» остался на третьем месте с четырьмя баллами.

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

Нагельсман: «Когда мы забили второй гол, было понятно, что матч можно заканчивать»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига РБ Лейпциг Зенит Спартак Нагельсман Юлиан Тедеско Доменико
Комментарии (20)
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Красный май
1572986603
Каков вопрос, такой ответ. Молодцом, хорошо отбрил. Неплохо бы ему Тедеско рассказать о таком стиле общения с нашими журналюгами.
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Zubo
1572986763
Да это уже и так все знают нужно просто быстро бегать
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Garrincha58
1572987196
Тедеско и без твоей помощи обыграет физрука Семака
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APchelov
1572987588
Этот нагельсман далеко пойдёт
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Plyash
1572988584
Ты лучше Семаку расскажи,почему ты его обыграл.А мы сами разберёмся.
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Я - легенда
1572988829
******.
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vka1970
1572989577
Красавец. Мо-лод-ца.
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Владислав Vlad
1572991237
Нагельсман про Вилкова не слышал....
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evgevg13
1573006332
У нас журналюги совсем дегенератами стали? Задают даунские вопросы на уровне детсада.
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RotBerg
1573008277
Расскажи ему для начала, как Арсенал Тульский им обыграть, два года просирают)
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