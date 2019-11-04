Защитник «Монако» Агилар пнул аппаратуру VAR после удаления

Защитник «Монако» Рубен Агилар был удален в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:1).

26-летний игрок вышел на замену на 69-й минуте. В дополнительное время Агилар получил красную карточку. Уходя с поля, защитник ударил ногой аппаратуру системы видеоповторов (VAR). Инцидент сняли на видео болельщики.

В этом сезоне Лиги 1 Агилар сыграл пять матчей, в которых заработал две красных карточки.

После 12 туров «Монако» идет на 15-м месте в чемпионате.

