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    Защитник «Монако» Агилар пнул аппаратуру VAR после удаления

    Защитник «Монако» Рубен Агилар был удален в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:1).

    26-летний игрок вышел на замену на 69-й минуте. В дополнительное время Агилар получил красную карточку. Уходя с поля, защитник ударил ногой аппаратуру системы видеоповторов (VAR). Инцидент сняли на видео болельщики.

    • В этом сезоне Лиги 1 Агилар сыграл пять матчей, в которых заработал две красных карточки.
    • После 12 туров «Монако» идет на 15-м месте в чемпионате.

    Источник: Get French Football News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2172

      Черкизовский Кот 40 минут назад

      После матча с Зенитом Бийол должен был пнуть судью!!!

      2
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      Рейтинг: +569

      Давид59 1 час назад

      Вот парень к делу и приступил. А то все ругают, ругают... Бла-бла-бла...

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