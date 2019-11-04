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Защитник «Монако» Агилар пнул аппаратуру VAR после удаления

4 ноября 2019, 17:30
3

Защитник «Монако» Рубен Агилар был удален в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:1).

26-летний игрок вышел на замену на 69-й минуте. В дополнительное время Агилар получил красную карточку. Уходя с поля, защитник ударил ногой аппаратуру системы видеоповторов (VAR). Инцидент сняли на видео болельщики.

  • В этом сезоне Лиги 1 Агилар сыграл пять матчей, в которых заработал две красных карточки.
  • После 12 туров «Монако» идет на 15-м месте в чемпионате.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Get French Football News
Франция. Лига 1 Монако Сент-Этьен Агилар Рубен
Комментарии (3)
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Давид59
1572880167
Вот парень к делу и приступил. А то все ругают, ругают... Бла-бла-бла...
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Черкизовский Кот
1572881544
После матча с Зенитом Бийол должен был пнуть судью!!!
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