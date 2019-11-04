Защитник «Монако» Агилар пнул аппаратуру VAR после удаления

После матча с Зенитом Бийол должен был пнуть судью!!!
Защитник «Монако» Рубен Агилар был удален в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (0:1).
26-летний игрок вышел на замену на 69-й минуте. В дополнительное время Агилар получил красную карточку. Уходя с поля, защитник ударил ногой аппаратуру системы видеоповторов (VAR). Инцидент сняли на видео болельщики.
- В этом сезоне Лиги 1 Агилар сыграл пять матчей, в которых заработал две красных карточки.
- После 12 туров «Монако» идет на 15-м месте в чемпионате.
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— Get French Football News (@GFFN) November 4, 2019