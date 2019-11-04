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Касильяс впервые за полгода провел тренировку

4 ноября 2019, 16:54
4

Голкипер «Порту» Икер Касильяс тренировался по индивидуальной программе.

Вратарь тренировался на поле 20-25 минут, пишет AS. Испанцу пока нельзя работать в общей группе, но он рад, что продолжает делать шаги к возвращению на поле после инфаркта.

Касильяс опубликовал в твиттере фотографию своих бутс. «6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике...» – написал он.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: AS
Португалия. Примейра Порту Касильяс Икер
Комментарии (4)
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Frankfurt Am Main
1572877843
Странная фотка
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kliker
1572880894
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало." - детский сад, по нему инфаркт со всей дури трахнул, а он так и не понял этого, не наигрался.
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Давид59
1572897117
Ох, не нравится мне всё это. Большой футбол (в смысле не любительский) - не для инфарктников. Как бы чего не вышло.
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Lester84
1572898376
Хм, он же вроде завершал карьеру. Не?
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