Касильяс впервые за полгода провел тренировку

Голкипер «Порту» Икер Касильяс тренировался по индивидуальной программе.

Вратарь тренировался на поле 20-25 минут, пишет AS. Испанцу пока нельзя работать в общей группе, но он рад, что продолжает делать шаги к возвращению на поле после инфаркта.

Касильяс опубликовал в твиттере фотографию своих бутс. «6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике...» – написал он.