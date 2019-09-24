Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Касильяс впервые за полгода провел тренировку

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс тренировался по индивидуальной программе.

    Вратарь тренировался на поле 20-25 минут, пишет AS. Испанцу пока нельзя работать в общей группе, но он рад, что продолжает делать шаги к возвращению на поле после инфаркта.

    Касильяс опубликовал в твиттере фотографию своих бутс. «6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике...» – написал он.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +192

      kliker 51 минуту назад

      "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало." - детский сад, по нему инфаркт со всей дури трахнул, а он так и не понял этого, не наигрался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Странная фотка

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74351
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru