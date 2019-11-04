Касильяс впервые за полгода провел тренировку

Голкипер «Порту» Икер Касильяс тренировался по индивидуальной программе.
Вратарь тренировался на поле 20-25 минут, пишет AS. Испанцу пока нельзя работать в общей группе, но он рад, что продолжает делать шаги к возвращению на поле после инфаркта.
Касильяс опубликовал в твиттере фотографию своих бутс. «6 месяцев и 3 дня вы лежали в ящике...» – написал он.
- Экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ в мае. Срок его восстановления оценивался в два-три месяца.
- В июле он начал предсезонную подготовку с основным составом лиссабонцев, а в августе был включен в заявку команды на новый сезон.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: AS