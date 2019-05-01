Касильяс после инфаркта опубликовал фото из больницы: «Все под контролем»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем состоянии, сегодня игрок перенес инфаркт во время тренировки.

«Здесь все под контролем. Большой испуг, но силы сохранены. Всем большое спасибо за сообщения и заботу», – написал Касильяс в своем твиттере.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года.

В текущем сезоне голкипер провел за «Порту» 42 матча и пропустил 35 голов.