Касильяс после инфаркта опубликовал фото из больницы: «Все под контролем»

Кас! Дорогой, ты не пугай так больше пожалуйста....я все жду тебя в системе Реала через пару лет!
Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем состоянии, сегодня игрок перенес инфаркт во время тренировки.
«Здесь все под контролем. Большой испуг, но силы сохранены. Всем большое спасибо за сообщения и заботу», – написал Касильяс в своем твиттере.
- Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года.
- В текущем сезоне голкипер провел за «Порту» 42 матча и пропустил 35 голов.
Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño pic.twitter.com/i3TXsELUGD— Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019