Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Касильяс после инфаркта опубликовал фото из больницы: «Все под контролем»

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем состоянии, сегодня игрок перенес инфаркт во время тренировки.

    «Здесь все под контролем. Большой испуг, но силы сохранены. Всем большое спасибо за сообщения и заботу», – написал Касильяс в своем твиттере.

    • Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года.
    • В текущем сезоне голкипер провел за «Порту» 42 матча и пропустил 35 голов.

    Источник: Официальный твиттер Касильяса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      RichardHicks 45 минут назад

      Кас! Дорогой, ты не пугай так больше пожалуйста....я все жду тебя в системе Реала через пару лет!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69332
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru