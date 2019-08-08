«Порту» включил Касильяса в заявку команды на новый сезон

Голкипер Икер Касильяс, перенесший инфаркт в мае, включен в заявку «Порту» на сезон-2019/20.
Касильяс значится в заявке под номером 1.
1 мая Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки, ему сделали срочную операцию, через пять дней он был выписан из больницы. 1 июля 38-летний вратарь провел первую тренировку после инфаркта. В июле сообщалось, что он войдет в тренерский штаб «Порту».
- Касильяс перешел в португальский клуб в 2015-м году после 19-ти лет в родном «Реале».
- Выиграл с клубом два трофея – чемпионат Португалии-2017/18 и Суперкубок-2018.
Источник: Официальный сайт «Порту»