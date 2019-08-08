«Порту» включил Касильяса в заявку команды на новый сезон

Голкипер Икер Касильяс, перенесший инфаркт в мае, включен в заявку «Порту» на сезон-2019/20.

Касильяс значится в заявке под номером 1.

1 мая Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки, ему сделали срочную операцию, через пять дней он был выписан из больницы. 1 июля 38-летний вратарь провел первую тренировку после инфаркта. В июле сообщалось, что он войдет в тренерский штаб «Порту».