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    «Порту» включил Касильяса в заявку команды на новый сезон

    Голкипер Икер Касильяс, перенесший инфаркт в мае, включен в заявку «Порту» на сезон-2019/20.

    Касильяс значится в заявке под номером 1.

    1 мая Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки, ему сделали срочную операцию, через пять дней он был выписан из больницы. 1 июля 38-летний вратарь провел первую тренировку после инфаркта. В июле сообщалось, что он войдет в тренерский штаб «Порту».

    • Касильяс перешел в португальский клуб в 2015-м году после 19-ти лет в родном «Реале».
    • Выиграл с клубом два трофея – чемпионат Португалии-2017/18 и Суперкубок-2018.

    Источник: Официальный сайт «Порту»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +247

      ibragim_ibragimov_99 25 минут назад

      Икеру уже лучше уйти. Не стоит так рисковать здоровью.

      0
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      Рейтинг: +765

      IVANRUS777 39 минут назад

      Икеру здоровья и долгих лет жизни, но тренером после инфаркта лучше не работать, особенно главным.

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