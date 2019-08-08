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«Порту» включил Касильяса в заявку команды на новый сезон

8 августа 2019, 17:19
3

Голкипер Икер Касильяс, перенесший инфаркт в мае, включен в заявку «Порту» на сезон-2019/20.

Касильяс значится в заявке под номером 1.

1 мая Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки, ему сделали срочную операцию, через пять дней он был выписан из больницы. 1 июля 38-летний вратарь провел первую тренировку после инфаркта. В июле сообщалось, что он войдет в тренерский штаб «Порту».

  • Касильяс перешел в португальский клуб в 2015-м году после 19-ти лет в родном «Реале».
  • Выиграл с клубом два трофея – чемпионат Португалии-2017/18 и Суперкубок-2018.

Источник: Официальный сайт «Порту»
Португалия. Примейра Португалия Порту
Комментарии (3)
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IVANRUS777
1565274804
Икеру здоровья и долгих лет жизни, но тренером после инфаркта лучше не работать, особенно главным.
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ibragim_ibragimov_99
1565275605
Икеру уже лучше уйти. Не стоит так рисковать здоровью.
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Axe111
1565280225
Здоровья
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