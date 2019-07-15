Касильяс войдет в тренерский штаб «Порту», пока восстанавливается после сердечного приступа

Голкипер «Порту» Икер Касильяс временно исключен из состава команды на время восстановления после проблем с сердцем.
В мае этого года 38-летний футболист перенес на тренировке сердечный приступ. Он был доставлен в больницу, где ему сделали срочную операцию. Теперь испанец на определенное время войдет в тренерский штаб «Порту».
«Я собираюсь сделать что-то другое, отличное от того, что я делал раньше на поле.
Я постараюсь установить связь между командой и клубом. Тренер сказал мне, что хочет, чтобы я остался с ними, рядом с игроками, рядом с молодежкой, потому что будет много изменений. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь своим коллегам», – сказал Касильяс.
- Касильяс перешел в «Порту» из «Реала» в 2019 году.
- Голкипер провел за португальскую команду 156 матчей (74 – на ноль) и пропустил 116 голов.