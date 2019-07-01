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    Касильяс начал предсезонку с «Порту». 1-го мая он перенес инфаркт

    Вратарь Икер Касильяс вошел в заявку «Порту» на серию тренировок и матчей в рамках предсезонной подготовки.

    Сегодня, 1-го июля, испанец участвовал в тренировке команды Сержиу Консейсау.

    «Вернулся к работе. Первый день», – подписал игрок фотографию с одноклубниками.

    38-летний Касильяс занимался впервые с 1-го мая, когда перенес инфракт миокарда во время тренировки. Сообщалось, что восстановление займет два-три месяца. 6-го мая он был выписан из больницы.

    21-го мая жена Касильяса Сара Карбонеро сообщила о раке яичников.

    • Испанец перешел в португальский клуб в 2015-м году после 19-ти лет в родном «Реале».
    • Выиграл с клубом два трофея – чемпионат Португалии-2017/18 и Суперкубок-2018.

    Источник: Твиттер Икера Касильяса

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    01.07.2019 23:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1119

      general.lizyukov 7 минут назад

      Давай, Икер, не сдавайся!!!
      Только вперёд, мы за тебя всей Россией!

      0
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      Рейтинг: +261

      GSmall 44 минуты назад

      На то они и легенды,потому что никогда не сдаются

      0
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