Касильяс начал предсезонку с «Порту». 1-го мая он перенес инфаркт

Давай, Икер, не сдавайся!!!
Только вперёд, мы за тебя всей Россией!
Вратарь Икер Касильяс вошел в заявку «Порту» на серию тренировок и матчей в рамках предсезонной подготовки.
Сегодня, 1-го июля, испанец участвовал в тренировке команды Сержиу Консейсау.
«Вернулся к работе. Первый день», – подписал игрок фотографию с одноклубниками.
38-летний Касильяс занимался впервые с 1-го мая, когда перенес инфракт миокарда во время тренировки. Сообщалось, что восстановление займет два-три месяца. 6-го мая он был выписан из больницы.
21-го мая жена Касильяса Сара Карбонеро сообщила о раке яичников.
- Испанец перешел в португальский клуб в 2015-м году после 19-ти лет в родном «Реале».
- Выиграл с клубом два трофея – чемпионат Португалии-2017/18 и Суперкубок-2018.
Vuelta al trabajo. Primer día. @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz— Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 июля 2019 г.