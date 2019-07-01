Касильяс начал предсезонку с «Порту». 1-го мая он перенес инфаркт

Вратарь Икер Касильяс вошел в заявку «Порту» на серию тренировок и матчей в рамках предсезонной подготовки.

Сегодня, 1-го июля, испанец участвовал в тренировке команды Сержиу Консейсау.

«Вернулся к работе. Первый день», – подписал игрок фотографию с одноклубниками.

38-летний Касильяс занимался впервые с 1-го мая, когда перенес инфракт миокарда во время тренировки. Сообщалось, что восстановление займет два-три месяца. 6-го мая он был выписан из больницы.

21-го мая жена Касильяса Сара Карбонеро сообщила о раке яичников.