Касильяса выписали из больницы. 1 мая вратарь перенес инфаркт

Голкипер «Порту» Икер Касильяс в понедельник был выписан из больницы.
В среду, 1 мая, у футболиста, которому в этом месяце, исполнится 38 лет, на тренировке случился инфаркт миокарда.
Ранее сообщалось, что на восстановление у испанца уйдет от двух до трех месяцев.
- Касильяс перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
- В текущем сезоне вратарь провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
- Касильяс – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.