Касильяса выписали из больницы. 1 мая вратарь перенес инфаркт

Голкипер «Порту» Икер Касильяс в понедельник был выписан из больницы.

В среду, 1 мая, у футболиста, которому в этом месяце, исполнится 38 лет, на тренировке случился инфаркт миокарда.

Ранее сообщалось, что на восстановление у испанца уйдет от двух до трех месяцев.