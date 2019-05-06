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    Касильяса выписали из больницы. 1 мая вратарь перенес инфаркт

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс в понедельник был выписан из больницы.

    В среду, 1 мая, у футболиста, которому в этом месяце, исполнится 38 лет, на тренировке случился инфаркт миокарда.

    Ранее сообщалось, что на восстановление у испанца уйдет от двух до трех месяцев.

    • Касильяс перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
    • В текущем сезоне вратарь провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
    • Касильяс – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

    Источник: Mundo Deportivo

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