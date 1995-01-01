Касильяс перенес инфаркт на тренировке «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда во время сегодняшней тренировки команды, сообщает A Bola.

Испанец. которому 20 мая исполнится 38 лет, почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. В настоящий момент угрозы для его жизни нет.

По информации источника, вратарь больше не сыграет в нынешнем сезоне.