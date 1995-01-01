Касильяс перенес инфаркт на тренировке «Порту»

Ну, зае.бись что не инсульт.
Жить будет.
Голкипер «Порту» Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда во время сегодняшней тренировки команды, сообщает A Bola.
Испанец. которому 20 мая исполнится 38 лет, почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. В настоящий момент угрозы для его жизни нет.
По информации источника, вратарь больше не сыграет в нынешнем сезоне.
- Касильяс перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
- В текущем сезоне голкипер провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
- Испанец – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.