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    Касильяс перенес инфаркт на тренировке «Порту»

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда во время сегодняшней тренировки команды, сообщает A Bola.

    Испанец. которому 20 мая исполнится 38 лет, почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. В настоящий момент угрозы для его жизни нет.

    По информации источника, вратарь больше не сыграет в нынешнем сезоне.

    • Касильяс перешел в португальский клуб из «Реала» в 2015 году.
    • В текущем сезоне голкипер провел за «Порту» 42 матча (19 – на ноль) и пропустил 35 голов.
    • Испанец – пятикратный чемпион Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии, чемпион мира и двукратный чемпион Европы.

    Источник: A Bola

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