У жены Касильяса обнаружили рак

Силы и удачи, Икер!
Что ж тебя так судьба не любит (((
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что врачи диагностировали у нее рак яичников.
«Мы еще не оправились от одного шока, как жизнь преподнесла новый сюрприз. В этот раз дело касается меня. Те самые три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад во время обследования врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников, и я перенесла операцию.
Все прошло хорошо. К счастью, болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, но у меня впереди еще несколько месяцев борьбы и лечения. Я спокойна и уверена, что все будет в порядке. Я знаю, что путь будет трудным, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда», – написала Карбонеро в инстаграме.
- 1 мая Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Из-за этого он может завершить карьеру.
- Пара состоит в отношениях с 2009 года. У них есть двое сыновей.