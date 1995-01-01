У жены Касильяса обнаружили рак

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что врачи диагностировали у нее рак яичников.

«Мы еще не оправились от одного шока, как жизнь преподнесла новый сюрприз. В этот раз дело касается меня. Те самые три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад во время обследования врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников, и я перенесла операцию.

Все прошло хорошо. К счастью, болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, но у меня впереди еще несколько месяцев борьбы и лечения. Я спокойна и уверена, что все будет в порядке. Я знаю, что путь будет трудным, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда», – написала Карбонеро в инстаграме.