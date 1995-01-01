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    У жены Касильяса обнаружили рак

    Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что врачи диагностировали у нее рак яичников.

    «Мы еще не оправились от одного шока, как жизнь преподнесла новый сюрприз. В этот раз дело касается меня. Те самые три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать. Несколько дней назад во время обследования врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников, и я перенесла операцию.

    Все прошло хорошо. К счастью, болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, но у меня впереди еще несколько месяцев борьбы и лечения. Я спокойна и уверена, что все будет в порядке. Я знаю, что путь будет трудным, но со счастливым концом. У меня есть поддержка семьи, друзей и отличная медицинская команда», – написала Карбонеро в инстаграме.

    • 1 мая Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Из-за этого он может завершить карьеру.
    • Пара состоит в отношениях с 2009 года. У них есть двое сыновей.

    Источник: Инстаграм Сары Карбонеро

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    Сегодня, 23:24
    Комментарии4
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      Рейтинг: +914

      general.lizyukov 3 минуты назад

      Силы и удачи, Икер!
      Что ж тебя так судьба не любит (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5224

      mihail200606 8 минут назад

      М-да.. Жесть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Grizli4G 21 минуту назад

      Одни несчастья у Икера и его жены... Здоровья им обоим, надеюсь, все с ними будет в порядке!

      2
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      Рейтинг: +584

      88serega88 21 минуту назад

      чо то не прет им! здоровья всем

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