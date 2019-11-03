Бундеслига. «Фортуна» обыграла «Кельн», «Шальке» одержал волевую победу над «Аугсбургом»

Состоялись матчи 10-го тура Бундеслиги. «Фортуна» одержала победу над «Кельном» со счетом 2:0, благодаря которой поднялась на 13-е место в турнирной таблице.

«Шальке» одержал волевую победу над «Аугсбургом», дважды проигрывая по ходу встречи. Теперь гельзенкирхенцы располагаются на шестой строчке в таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

Фортуна – Кельн – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хеннингс, 38 (с пенальти); 2:0 – Томми, 61.

Аугсбург – Шальке – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Байер, 38; 1:1 – Лихштайнер, 45 (в свои ворота); 2:1 – Финнбогасон, 60 (с пенальти); 2:2 – Кабак, 71; 2:3 – Харит, 82.

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