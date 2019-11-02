РПЛ. «Динамо» благодаря голу Ордеца в меньшинстве ушло от поражения от «Ахмата»

«Динамо» добилось ничьей в матче 15 тура РПЛ против «Ахмата». В меньшинстве гол, принесший очко, забил пришедший летом из УПЛ Иван Ордец.

Обе команды продолжают идти в зоне переходных матчей. «Динамо» еще не проигрывало при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Понсе, 43 (с пенальти); 1:1 – Ордец, 90+3.

«Динамо»: Шунин, Плиев (Н'Жи, 67), Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 54), Панченко (Филипп, 54), Игбун.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Глушаков (Иванов, 63), Бериша (Харин, 20 (Митришев, 86)), Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.

Предупреждения: Ордец, 28; Морозов, 43; Каборе, 56; Игбун, 90+2 – Анхель, 5; Понсе, 9; Мусалов, 31; Глушаков, 56; Семенов, 90+2.

Удаления: Каборе, 60 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ