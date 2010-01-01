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    РПЛ. «Динамо» благодаря голу Ордеца в меньшинстве ушло от поражения от «Ахмата»

    «Динамо» добилось ничьей в матче 15 тура РПЛ против «Ахмата». В меньшинстве гол, принесший очко, забил пришедший летом из УПЛ Иван Ордец.

    Обе команды продолжают идти в зоне переходных матчей. «Динамо» еще не проигрывало при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Понсе, 43 (с пенальти); 1:1 – Ордец, 90+3.

    «Динамо»: Шунин, Плиев (Н'Жи, 67), Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 54), Панченко (Филипп, 54), Игбун.

    «Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Глушаков (Иванов, 63), Бериша (Харин, 20 (Митришев, 86)), Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.

    Предупреждения: Ордец, 28; Морозов, 43; Каборе, 56; Игбун, 90+2 – Анхель, 5; Понсе, 9; Мусалов, 31; Глушаков, 56; Семенов, 90+2.

    Удаления: Каборе, 60 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +14648

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      В атаку пошёл Ордец, Ахмату пришёл ******! Не очень интересно было.

      0
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      Рейтинг: +2944

      BAIv 22 минуты назад

      Ох ты, а я уже думал всё, 87 мин . неплохо две игры 1:1

      0
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      Рейтинг: +7564

      alex1951 58 минут назад

      Динамо! Пожалей своих болел, завязывай со своими ,,валидольным,, баловством....

      0
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      Рейтинг: +391

      S.K.V. 1 час назад

      Ахмат больше заслужил победы!

      0
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      Рейтинг: +611

      Чец 1 час назад

      Симпатизирую Динамо, но команда никакая, никакой мысли в игре. Ахмат больше заслужил победу. Обидно за Динамо.

      0
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      Рейтинг: +12870

      slavutiq70 1 час назад

      Эх Динамо,,,,,такой стадик вам отгрохали,а играть так может оказаться придётся фнл,,,хотя тоже не чего страшного,,,,перебор РПЛ команд из одного города три сверх крыши а тут ещё и Торпедо выходит,,,,5 команд в лиги с одного города это уже маразм,,,,,

      3
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      Рейтинг: +1232

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Игра была равна, играли два г...

      3
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      Рейтинг: +308

      arrivalgist 1 час назад

      Смотрю Каборе вообще сдал. И даже не из-за красной, по игре...

      2
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      Рейтинг: +18609

      VVM1964 1 час назад

      Ну хоть ничья .

      2
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      Рейтинг: +623

      dimmmka 1 час назад

      Закономерно.

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