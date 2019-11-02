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  • РПЛ. «Динамо» благодаря голу Ордеца в меньшинстве ушло от поражения от «Ахмата»

РПЛ. «Динамо» благодаря голу Ордеца в меньшинстве ушло от поражения от «Ахмата»

2 ноября 2019, 15:57
19

«Динамо» добилось ничьей в матче 15 тура РПЛ против «Ахмата». В меньшинстве гол, принесший очко, забил пришедший летом из УПЛ Иван Ордец.

Обе команды продолжают идти в зоне переходных матчей. «Динамо» еще не проигрывало при и.о. главного тренера Кирилле Новикове.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Понсе, 43 (с пенальти); 1:1 – Ордец, 90+3.

«Динамо»: Шунин, Плиев (Н'Жи, 67), Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер (Юсупов, 54), Панченко (Филипп, 54), Игбун.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Глушаков (Иванов, 63), Бериша (Харин, 20 (Митришев, 86)), Швец, Исмаэл, Михалак, Понсе.

Предупреждения: Ордец, 28; Морозов, 43; Каборе, 56; Игбун, 90+2 – Анхель, 5; Понсе, 9; Мусалов, 31; Глушаков, 56; Семенов, 90+2.

Удаления: Каборе, 60 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат
Комментарии (19)
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VVM1964
1572700465
Ну хоть ничья .
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arrivalgist
1572700696
Смотрю Каборе вообще сдал. И даже не из-за красной, по игре...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1572700791
Игра была равна, играли два г...
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slavа0508
1572700881
Эх Динамо,,,,,такой стадик вам отгрохали,а играть так может оказаться придётся фнл,,,хотя тоже не чего страшного,,,,перебор РПЛ команд из одного города три сверх крыши а тут ещё и Торпедо выходит,,,,5 команд в лиги с одного города это уже маразм,,,,,
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Чец
1572701267
Симпатизирую Динамо, но команда никакая, никакой мысли в игре. Ахмат больше заслужил победу. Обидно за Динамо.
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alex1951
1572702124
Динамо! Пожалей своих болел, завязывай со своими ,,валидольным,, баловством....
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BAIv
1572704288
Ох ты, а я уже думал всё, 87 мин . неплохо две игры 1:1
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evgevg13
1572706152
ну хоть так...
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Полная Канистра
1572707780
опять куча карточек в 2 матчах смотрим следующие кто на рекорд идёт
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andromend
1572708572
Вообще ничего не понимаю в игре Динамо.Они во что играют!? Дома вообще 2 удара по воротам и в створ 1 в доб. время.(пеналь не считаю) Просто позор. Почти шестьдесят лет болею за бело-голубых,даже когда на вылет шли так беззубо не играли.Деньги на ветер пустили,шлака набрали и сдернули. В итоге ни тренера,ни нападения, так еще и защиту прошлогоднюю расторбанили. Теперь получается, что одно название от некогда сильнейшего клуба осталось.Ни стадиона своего (ВТБ), ни традиций не осталось.ПЕЧАЛЬ
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