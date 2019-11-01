Ракицкий на прошлой неделе «Лейпцигу» забил свой первый за восемь лет гол в Лиге чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2). Единственный гол россиян забил защитник Ярослав Ракицкий. Видео доступно ниже.

Украинец последний раз забивал в турнире в 2011 году, когда выступал за «Шахтер». Защитник играет за «Зенит» с зимы.

Ракицкий в текущем сезоне не пропустил ни одного матча Лиги чемпионов.

В группе «Зенит» занимает второе место.

Команда из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.