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  • Ракицкий на прошлой неделе «Лейпцигу» забил свой первый за восемь лет гол в Лиге чемпионов

Ракицкий на прошлой неделе «Лейпцигу» забил свой первый за восемь лет гол в Лиге чемпионов

1 ноября 2019, 19:15
2

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2). Единственный гол россиян забил защитник Ярослав Ракицкий. Видео доступно ниже.

Украинец последний раз забивал в турнире в 2011 году, когда выступал за «Шахтер». Защитник играет за «Зенит» с зимы.

  • Ракицкий в текущем сезоне не пропустил ни одного матча Лиги чемпионов.
  • В группе «Зенит» занимает второе место.
  • Команда из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер УЕФА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит РБ Лейпциг Ракицкий Ярослав
Комментарии (2)
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ZENIT*****
1572633698
Ярик,уверенности в своих силах тебе,и радуй нас,болел Зенита!
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Стаz
1572637060
***** новость свежая
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