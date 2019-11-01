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    Ракицкий на прошлой неделе «Лейпцигу» забил свой первый за восемь лет гол в Лиге чемпионов

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2). Единственный гол россиян забил защитник Ярослав Ракицкий. Видео доступно ниже.

    Украинец последний раз забивал в турнире в 2011 году, когда выступал за «Шахтер». Защитник играет за «Зенит» с зимы.

    • Ракицкий в текущем сезоне не пропустил ни одного матча Лиги чемпионов.
    • В группе «Зенит» занимает второе место.
    • Команда из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.

    Источник: твиттер УЕФА

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    01.11.2019 19:15
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +950

      Стаz 2 часа назад

      ***** новость свежая

      0
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    • ...
      Рейтинг: +337

      ZENIT***** 2 часа назад

      Ярик,уверенности в своих силах тебе,и радуй нас,болел Зенита!

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