Ракицкий на прошлой неделе «Лейпцигу» забил свой первый за восемь лет гол в Лиге чемпионов

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Лейпцигу» (1:2). Единственный гол россиян забил защитник Ярослав Ракицкий. Видео доступно ниже.
Украинец последний раз забивал в турнире в 2011 году, когда выступал за «Шахтер». Защитник играет за «Зенит» с зимы.
- Ракицкий в текущем сезоне не пропустил ни одного матча Лиги чемпионов.
- В группе «Зенит» занимает второе место.
- Команда из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.
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Источник: твиттер УЕФА