Пике: «То, что Месси не общается с Гризманном, как с Суаресом, не означает, что они плохо ладят»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о взаимоотношениях нападающих Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

«Что касается сложных отношений Месси и Гризманна, все очень сильно преувеличивают. Лео и Гризи ладят так же, как Лео и Дембеле, или Лео с Педро или Вильей. Все в порядке.

С Суаресом они почти как братья. То, что он не общается с Гризманном, как с Луисом, не означает, что они плохо ладят», – сказал Пике.

Гризманн рассказывал, что Месси не из тех, кто много говорит, поэтому им непросто общаться друг с другом.

Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул форварда Неймара из «ПСЖ».

Месси: «У меня нет проблем с Гризманном»



