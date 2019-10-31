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    Пике: «То, что Месси не общается с Гризманном, как с Суаресом, не означает, что они плохо ладят»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о взаимоотношениях нападающих Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

    «Что касается сложных отношений Месси и Гризманна, все очень сильно преувеличивают. Лео и Гризи ладят так же, как Лео и Дембеле, или Лео с Педро или Вильей. Все в порядке.

    С Суаресом они почти как братья. То, что он не общается с Гризманном, как с Луисом, не означает, что они плохо ладят», – сказал Пике.

    • Гризманн рассказывал, что Месси не из тех, кто много говорит, поэтому им непросто общаться друг с другом.
    • Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул форварда Неймара из «ПСЖ».

    Месси: «У меня нет проблем с Гризманном»


    Источник: Goal

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    31.10.2019 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1527

      koli4ka 5 часов назад

      Лёне что-ли начать учить французский? думаю Антуан испанский должен знать...так кто должен вступать в диалог? то -то и оно!!!

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