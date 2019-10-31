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  • Пике: «То, что Месси не общается с Гризманном, как с Суаресом, не означает, что они плохо ладят»

Пике: «То, что Месси не общается с Гризманном, как с Суаресом, не означает, что они плохо ладят»

31 октября 2019, 17:48
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о взаимоотношениях нападающих Лионеля Месси и Антуана Гризманна.

«Что касается сложных отношений Месси и Гризманна, все очень сильно преувеличивают. Лео и Гризи ладят так же, как Лео и Дембеле, или Лео с Педро или Вильей. Все в порядке.

С Суаресом они почти как братья. То, что он не общается с Гризманном, как с Луисом, не означает, что они плохо ладят», – сказал Пике.

  • Гризманн рассказывал, что Месси не из тех, кто много говорит, поэтому им непросто общаться друг с другом.
  • Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул форварда Неймара из «ПСЖ».

Месси: «У меня нет проблем с Гризманном»


Источник: Goal
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Пике Жерар Гризманн Антуан
Комментарии (1)
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koli4ka
1572542676
Лёне что-ли начать учить французский? думаю Антуан испанский должен знать...так кто должен вступать в диалог? то -то и оно!!!
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