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    RMC Sport: Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул Неймара

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет, чтобы клуб покупал нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    По информации RMC Sport, аргентинец сообщил руководству каталонцев, что лидеры команды выступают против перехода француза из-за его прошлогоднего поступка. Тогда 28-летний футболист договорился с «Барселоной», но позже снялся в документальном фильме «Решение», в котором сообщил, что остается в «Атлетико».

    Вместо покупки Гризманна Месси предложил совету директоров «Барселоны» вернуть из «ПСЖ» Неймара. Ранее Месси признался, что регулярно общается с бразильцем в вотсапе.

    При этом руководство каталонцев считает, что приобрести Неймара будет тяжело, поэтому предпочитает купить Гризманна.

    Источник: RMC Sport

    RMC (Radio Monte-Carlo) – французская радиостанция, базирующаяся в Париже. Была создана в 1943 году в Монако. В 2017 году RMC стала четвертой по количеству радиослушателей во Франции и второй по величине коммерческой радиостанцией в стране.

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    03.06.2019 17:45
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +339

      Randy Ram 5 часов назад

      Мне кажется дело в том, что Гризман - чемпион мира... а Месси этот титул никак не покорится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      erma 7 часов назад

      Месси уже в предпенсионном возрасте и ему нужно быть скромнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      VVadic 8 часов назад

      Антуана только в ПСЖ. Жирнющий контракт и никаких проблем)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2532

      Yev 9 часов назад

      Как по мне, так ни того ни другого, но Лео бог в футболе, ему виднее.

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