RMC Sport: Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул Неймара

Мне кажется дело в том, что Гризман - чемпион мира... а Месси этот титул никак не покорится...
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет, чтобы клуб покупал нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.
По информации RMC Sport, аргентинец сообщил руководству каталонцев, что лидеры команды выступают против перехода француза из-за его прошлогоднего поступка. Тогда 28-летний футболист договорился с «Барселоной», но позже снялся в документальном фильме «Решение», в котором сообщил, что остается в «Атлетико».
Вместо покупки Гризманна Месси предложил совету директоров «Барселоны» вернуть из «ПСЖ» Неймара. Ранее Месси признался, что регулярно общается с бразильцем в вотсапе.
При этом руководство каталонцев считает, что приобрести Неймара будет тяжело, поэтому предпочитает купить Гризманна.
RMC (Radio Monte-Carlo) – французская радиостанция, базирующаяся в Париже. Была создана в 1943 году в Монако. В 2017 году RMC стала четвертой по количеству радиослушателей во Франции и второй по величине коммерческой радиостанцией в стране.