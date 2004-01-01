Месси: «У меня нет проблем с Гризманном»

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси после матча с «Интером» (2:1) ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к нападающему Антуану Гризманну.

У меня нет проблем с Гризманном. Наши взаимоотношения постепенно развиваются. Отношения внутри команды сейчас очень хорошие», – сказал Месси.