Месси: «У меня нет проблем с Гризманном»

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси после матча с «Интером» (2:1) ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к нападающему Антуану Гризманну.
У меня нет проблем с Гризманном. Наши взаимоотношения постепенно развиваются. Отношения внутри команды сейчас очень хорошие», – сказал Месси.
- Ранее Гризманн сказал, что Месси не из тех, кто много говорит, поэтому им непросто общаться друг с другом.
- Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул форварда Неймара из «ПСЖ».