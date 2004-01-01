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    Месси: «У меня нет проблем с Гризманном»

    Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси после матча с «Интером» (2:1) ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к нападающему Антуану Гризманну.

    У меня нет проблем с Гризманном. Наши взаимоотношения постепенно развиваются. Отношения внутри команды сейчас очень хорошие», – сказал Месси.

    • Ранее Гризманн сказал, что Месси не из тех, кто много говорит, поэтому им непросто общаться друг с другом.
    • Летом RMC Sport сообщал, что Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне» и предпочитает, чтобы клуб вернул форварда Неймара из «ПСЖ».

    Источник: Express

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