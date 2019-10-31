Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа» благодаря голу Роналду на 95-й минуте с пенальти

«Ювентус» на своем поле вырвал победу у «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии.

Решающий гол на 95-й минуте с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Благодаря этой победе туринцы вернули себе лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

Ювентус – Дженоа – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бонуччи, 36; 1:1 – Куаме, 41; 2:1 – Роналду, 90+5 (с пенальти).

Удаления: Рабьо, 87 – Кассата, 51.

Лацио – Торино – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ачерби, 25; 2:0 – Иммобиле, 33; 3:0 – Иммобиле, 70 (с пенальти); 4:0 – Белотти, 90 (в свои ворота).

Сассуоло – Фиорентина – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бога, 24; 1:1 – Кастровилли, 63; 1:2 – Миленкович, 82.

Удинезе – Рома – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзаньоло, 14; 0:2 – Смоллинг, 51; 0:3 – Клюйверт, 54; 0:4 – Коларов, 65 (с пенальти).

Удаления: нет – Фасио, 32.

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