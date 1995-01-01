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    Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа» благодаря голу Роналду на 95-й минуте с пенальти

    «Ювентус» на своем поле вырвал победу у «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии.

    Решающий гол на 95-й минуте с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Благодаря этой победе туринцы вернули себе лидерство в турнирной таблице.

    Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

    Ювентус – Дженоа – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бонуччи, 36; 1:1 – Куаме, 41; 2:1 – Роналду, 90+5 (с пенальти).

    Удаления: Рабьо, 87 – Кассата, 51.

    Лацио – Торино – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ачерби, 25; 2:0 – Иммобиле, 33; 3:0 – Иммобиле, 70 (с пенальти); 4:0 – Белотти, 90 (в свои ворота).

    Сассуоло – Фиорентина – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бога, 24; 1:1 – Кастровилли, 63; 1:2 – Миленкович, 82.

    Удинезе – Рома – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дзаньоло, 14; 0:2 – Смоллинг, 51; 0:3 – Клюйверт, 54; 0:4 – Коларов, 65 (с пенальти).

    Удаления: нет – Фасио, 32.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +481

      Сенситив 40 минут назад

      пеналь, пусть и левый, от Рона не косяк,
      а Юве, снова в лидерах, вот как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +30

      MURODJON 47 минут назад

      благодаря судья победили красный + пенальти позорище

      1
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      Рейтинг: +747

      petr69 1 час назад

      штрафные разучился бить ,тоже наверное будет скоро и с пенальти. Возраст

      0
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      Рейтинг: +3524

      dinar7777dinar 1 час назад

      Ясное дело . Спектакль в Турине как всегда . И как долго ещё будут тащить кабинетных . До блювотины уже не смешно . Пеналду . Мало им походу 2006 . Кабинетные чемпионы .

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      Рейтинг: +1163

      Павел Буре 1 час назад

      пенальти хоть был?

      0
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      Рейтинг: +3524

      dinar7777dinar > Павел Буре 1 час назад

      Да левая пенька лишь бы вытащить кабинетус .

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