Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа» благодаря голу Роналду на 95-й минуте с пенальти

«Ювентус» на своем поле вырвал победу у «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Решающий гол на 95-й минуте с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Благодаря этой победе туринцы вернули себе лидерство в турнирной таблице.
Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур
Голы: 1:0 – Бонуччи, 36; 1:1 – Куаме, 41; 2:1 – Роналду, 90+5 (с пенальти).
Удаления: Рабьо, 87 – Кассата, 51.
Голы: 1:0 – Ачерби, 25; 2:0 – Иммобиле, 33; 3:0 – Иммобиле, 70 (с пенальти); 4:0 – Белотти, 90 (в свои ворота).
Сассуоло – Фиорентина – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Бога, 24; 1:1 – Кастровилли, 63; 1:2 – Миленкович, 82.
Голы: 0:1 – Дзаньоло, 14; 0:2 – Смоллинг, 51; 0:3 – Клюйверт, 54; 0:4 – Коларов, 65 (с пенальти).
Удаления: нет – Фасио, 32.
Источник: «Бомбардир»