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  • Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа» благодаря голу Роналду на 95-й минуте с пенальти

Серия А. «Ювентус» победил «Дженоа» благодаря голу Роналду на 95-й минуте с пенальти

31 октября 2019, 01:00
14

«Ювентус» на своем поле вырвал победу у «Дженоа» в матче 10-го тура чемпионата Италии.

Решающий гол на 95-й минуте с пенальти забил нападающий Криштиану Роналду. Благодаря этой победе туринцы вернули себе лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

Ювентус – Дженоа – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бонуччи, 36; 1:1 – Куаме, 41; 2:1 – Роналду, 90+5 (с пенальти).

Удаления: Рабьо, 87 – Кассата, 51.

Лацио – Торино – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ачерби, 25; 2:0 – Иммобиле, 33; 3:0 – Иммобиле, 70 (с пенальти); 4:0 – Белотти, 90 (в свои ворота).

Сассуоло – Фиорентина – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бога, 24; 1:1 – Кастровилли, 63; 1:2 – Миленкович, 82.

Удинезе – Рома – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзаньоло, 14; 0:2 – Смоллинг, 51; 0:3 – Клюйверт, 54; 0:4 – Коларов, 65 (с пенальти).

Удаления: нет – Фасио, 32.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Торино Сассуоло Фиорентина Удинезе Рома Ювентус Дженоа Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Павел Буре
1572473041
пенальти хоть был?
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dinar7777dinar
1572473245
Ясное дело . Спектакль в Турине как всегда . И как долго ещё будут тащить кабинетных . До блювотины уже не смешно . Пеналду . Мало им походу 2006 . Кабинетные чемпионы .
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petr69
1572473767
штрафные разучился бить ,тоже наверное будет скоро и с пенальти. Возраст
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MURODJON
1572475017
благодаря судья победили красный + пенальти позорище
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Сенситив
1572475427
пеналь, пусть и левый, от Рона не косяк, а Юве, снова в лидерах, вот как-то так...))
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zabvo9406
1572492458
Ювентус не тот, Марри не для него!!!!
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Defensore
1572500602
А великий пенальтист.. Ничего нового
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