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    Медведев: «Главная цель «Зенита» – стать чемпионами»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях, которые стоят перед петербургским клубом в этом сезоне.

    «Юрий Жирков на своем примере показывает, что значит профессионализм. Он готовится к каждому матчу, к каждой тренировке. Надо любить дело, которым занимаешься. Несмотря на возраст, Юрий демонстрирует высший класс игры. Он забил уже два гола в этом сезоне. После гола Жиркова «Спартаку» кто-то сказал, что это было случайностью. В ответ же Юрий доказал, что это профессионализм.

    Игрокам следует брать пример с него. Футболисты, которых относят к ветеранам в «Зените», такие как Жирков, Иванович, доказывают, что в клубе выстроена правильная система профессиональной подготовки и отношения к своей профессии. Шутки про то, что одноклубники называют Жиркова по имени-отчеству? Я такого не слышал. Возможно, молодежь так и делает, я же называю его Юрий.

    Награждение Семака, Дзюбы и Жиркова индивидуальными наградами в этом месяце – это объективное отражение того, как играет «Зенит». Сочетание тренерских подходов, самоотдачи игроков на поле и тренировках, атмосферы в команде – все это пока дает промежуточные результаты. Но я уверен, что, если так будет продолжаться, у «Зенита» будут хорошие шансы для повторения прошлогоднего успеха. Главная цель – стать чемпионами.

    До игры с «Лейпцигом» осталось около недели, реализация билетов идет хорошо. От болельщиков зависит очень многое. Кто-то считает, что игроки не видят поддержки, якобы им все равно. Это не так. Игроки видят все. Надеюсь, что на игре с «Лейпцигом» будет аншлаг», – сказал Медведев.

    • После 14 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 32 очками, отрыв от второго места составляет 3 очка.
    • 2 ноября питерцы примут ЦСКА.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.10.2019 13:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1419

      den161 10 часов назад

      в рпл как то некорректно ставить цели, ибо тут априори нет конкурентов по фин. и админ.ресурсу. Ставьте цели в ЕК! - хотя бы 1/2 ЛЧ, и тогда, может, мы все поменьше пи$деть будем на бомжей

      3
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      Рейтинг: +181

      Patriot58 > den161 9 часов назад

      Давно говорил, что промеж команд в РПЛ надо договориться и считать второе место чемпионством (болелы поддержат) - пусть эти тешатся, да и бабло государственное сэкономится, и судьи жиреть не будут

      0
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      Рейтинг: +21

      Граф2019 11 часов назад

      навечно?

      1
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      Рейтинг: +7282

      Skull_Boy 12 часов назад

      Ну да ну да играть с подставными командами, с бездонным государственным мешком, да и вербовать игроков деньгами и не забывать про судей, как в матче против Урала, да с таким потенциалом любой дурак чемпионат выиграет, а как приедет РБ, так сразу обосаться в штанишки и что-то слишком часто он свой клюв открывать стал

      2
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      Рейтинг: +1078

      ААМ > Skull_Boy 11 часов назад

      А как же на назначенный пенальти в начале матча в игре с Локо (локо +2 очка, Зене -1) и два не защитаных гола в ворота Ахмата , забитых правильно, по словам Егорова ( Зениту еще -2 очка). Так кого тянут за уши в ЧР?

      2
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      Рейтинг: +523

      KPCCSPB > Skull_Boy 10 часов назад

      П р о б л я т ь мясная, тебе ли тут про судей и деньги скулить? Мешок дерьма, ты конфликты начинаешь, своей тупизной, ты на улице так же про Газпром орёшь? Швалюха нищая, 100 рублей считает свои сидит. Учитывая, что у нас все ресурсы должны быть общими, а частные компании это воруют, которыми руководят в Лондоне и т.д
      Иди проспись или на стреляй ещё на баллон тёмного.

      0
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      Рейтинг: +7282

      Skull_Boy > KPCCSPB 9 часов назад

      Ты уже какой раз доказываешь какое ты никчемное существо, отдыхай быдлота и продлеваем чс еще на месяц и мне рос. команды не интересны, прощай нуб

      0
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      Рейтинг: +523

      KPCCSPB > Skull_Boy 8 часов назад

      Хахахаа, ты девочка элементарная, в мужском обличии. Тебе надо ЛГБТ поддерживать, там такие нужны. Мальвина двухрублевая

      0
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      Рейтинг: +1103

      Фанат Рубина 12 часов назад

      заткни хайло мразь.. ты убил всю конкуренцию в КХЛ....

      а теперь взялся за рпл, "идор "лять!

      2
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      Рейтинг: -22505

      пьяныйхоровод > Фанат Рубина 9 часов назад

      Опять "моська" лаешь на слона ?

      0
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      Рейтинг: +500

      evgevg13 12 часов назад

      "свежая" мысль

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      Рейтинг: +11086

      Garrincha58 12 часов назад

      и это правильно, Кубок и ЛЧ это так второстепенные турниры главное выиграть ЧР

      3
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      Рейтинг: +10423

      Bivaliy67 > Garrincha58 10 часов назад

      Несмотря на твой сарказм, в АПЛ, например, именно так.

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