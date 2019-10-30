Медведев: «Главная цель «Зенита» – стать чемпионами»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях, которые стоят перед петербургским клубом в этом сезоне.

«Юрий Жирков на своем примере показывает, что значит профессионализм. Он готовится к каждому матчу, к каждой тренировке. Надо любить дело, которым занимаешься. Несмотря на возраст, Юрий демонстрирует высший класс игры. Он забил уже два гола в этом сезоне. После гола Жиркова «Спартаку» кто-то сказал, что это было случайностью. В ответ же Юрий доказал, что это профессионализм.

Игрокам следует брать пример с него. Футболисты, которых относят к ветеранам в «Зените», такие как Жирков, Иванович, доказывают, что в клубе выстроена правильная система профессиональной подготовки и отношения к своей профессии. Шутки про то, что одноклубники называют Жиркова по имени-отчеству? Я такого не слышал. Возможно, молодежь так и делает, я же называю его Юрий.

Награждение Семака, Дзюбы и Жиркова индивидуальными наградами в этом месяце – это объективное отражение того, как играет «Зенит». Сочетание тренерских подходов, самоотдачи игроков на поле и тренировках, атмосферы в команде – все это пока дает промежуточные результаты. Но я уверен, что, если так будет продолжаться, у «Зенита» будут хорошие шансы для повторения прошлогоднего успеха. Главная цель – стать чемпионами.

До игры с «Лейпцигом» осталось около недели, реализация билетов идет хорошо. От болельщиков зависит очень многое. Кто-то считает, что игроки не видят поддержки, якобы им все равно. Это не так. Игроки видят все. Надеюсь, что на игре с «Лейпцигом» будет аншлаг», – сказал Медведев.