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Медведев: «Главная цель «Зенита» – стать чемпионами»

30 октября 2019, 13:13
21

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях, которые стоят перед петербургским клубом в этом сезоне.

«Юрий Жирков на своем примере показывает, что значит профессионализм. Он готовится к каждому матчу, к каждой тренировке. Надо любить дело, которым занимаешься. Несмотря на возраст, Юрий демонстрирует высший класс игры. Он забил уже два гола в этом сезоне. После гола Жиркова «Спартаку» кто-то сказал, что это было случайностью. В ответ же Юрий доказал, что это профессионализм.

Игрокам следует брать пример с него. Футболисты, которых относят к ветеранам в «Зените», такие как Жирков, Иванович, доказывают, что в клубе выстроена правильная система профессиональной подготовки и отношения к своей профессии. Шутки про то, что одноклубники называют Жиркова по имени-отчеству? Я такого не слышал. Возможно, молодежь так и делает, я же называю его Юрий.

Награждение Семака, Дзюбы и Жиркова индивидуальными наградами в этом месяце – это объективное отражение того, как играет «Зенит». Сочетание тренерских подходов, самоотдачи игроков на поле и тренировках, атмосферы в команде – все это пока дает промежуточные результаты. Но я уверен, что, если так будет продолжаться, у «Зенита» будут хорошие шансы для повторения прошлогоднего успеха. Главная цель – стать чемпионами.

До игры с «Лейпцигом» осталось около недели, реализация билетов идет хорошо. От болельщиков зависит очень многое. Кто-то считает, что игроки не видят поддержки, якобы им все равно. Это не так. Игроки видят все. Надеюсь, что на игре с «Лейпцигом» будет аншлаг», – сказал Медведев.

  • После 14 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 32 очками, отрыв от второго места составляет 3 очка.
  • 2 ноября питерцы примут ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Медведев Александр
Комментарии (21)
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Garrincha58
1572430845
и это правильно, Кубок и ЛЧ это так второстепенные турниры главное выиграть ЧР
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evgevg13
1572432961
"свежая" мысль
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Skull_Boy
1572433960
Ну да ну да играть с подставными командами, с бездонным государственным мешком, да и вербовать игроков деньгами и не забывать про судей, как в матче против Урала, да с таким потенциалом любой дурак чемпионат выиграет, а как приедет РБ, так сразу обосаться в штанишки и что-то слишком часто он свой клюв открывать стал
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Граф2019
1572434510
навечно?
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den161
1572439588
в рпл как то некорректно ставить цели, ибо тут априори нет конкурентов по фин. и админ.ресурсу. Ставьте цели в ЕК! - хотя бы 1/2 ЛЧ, и тогда, может, мы все поменьше пи$деть будем на бомжей
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