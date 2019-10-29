Daily Mail: бывший спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус интересен «Саутгемптону» и «МЮ»

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус стал основным претендентом на аналогичную должность в «Саутгемптоне», сообщает Daily Mail.

В сотрудничестве с 48-летним специалистом также заинтересовано руководство «Манчестер Юнайтед».

Ранее спортивный директор «Саутгемптона» Росс Уилсон перешел на работу в «Рейнджерс».