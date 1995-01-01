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    Daily Mail: бывший спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус интересен «Саутгемптону» и «МЮ»

    Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус стал основным претендентом на аналогичную должность в «Саутгемптоне», сообщает Daily Mail.

    В сотрудничестве с 48-летним специалистом также заинтересовано руководство «Манчестер Юнайтед».

    Ранее спортивный директор «Саутгемптона» Росс Уилсон перешел на работу в «Рейнджерс».

    • Штоффельсхаус с 1998 года работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера.
    • В январе 2017-го он стал спортивным директором «Локомотива», спустя два года немец покинул клуб.

    Источник: Daily Mail

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