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Daily Mail: бывший спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус интересен «Саутгемптону» и «МЮ»

29 октября 2019, 14:16

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус стал основным претендентом на аналогичную должность в «Саутгемптоне», сообщает Daily Mail.

В сотрудничестве с 48-летним специалистом также заинтересовано руководство «Манчестер Юнайтед».

Ранее спортивный директор «Саутгемптона» Росс Уилсон перешел на работу в «Рейнджерс».

  • Штоффельсхаус с 1998 года работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера.
  • В январе 2017-го он стал спортивным директором «Локомотива», спустя два года немец покинул клуб.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Саутгемптон
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