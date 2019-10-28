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  • РФС: комитет по этике не сможет наказать Слуцкого за слова про «Ротор»

РФС: комитет по этике не сможет наказать Слуцкого за слова про «Ротор»

28 октября 2019, 15:58
16

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет по этике не будет применять санкции к главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому.

«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК «Ротор». Сейчас Слуцкий – тренер «Витесса» из Нидерландов, не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить.

При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», – сказал Мельников.

  • Слуцкий в эфире YouTube-канала «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора» за работу клубной детской школы, в которой принимал участие и сам специалист.
  • Тренер «Витесса», в частности, назвал оппонентов «дебилами».
  • Гендиректор «Ротора» обвинил Слуцкого в непонимании того, что работать нужно в рамках имеющихся законов.

Источник: Sport24
Голландия. Эредивизие Россия. ФНЛ Ротор Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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InterMilLano1908
1572268425
Интересно что они думали когда подавали заяву в РФС??? Мол его экстрадируют из Голандии и оштрафуют??? Что за дебилмзм
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Viper for CSKA
1572271765
Всё правильно он сказал, но мошенникам и тунеядцам проще и дешевле подавать заявления в различные инстанции, чем пытаться исправить ситуацию.
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mihail200606
1572280703
Те кто пожаловался и правда дебилы.. Потому что пожаловались в рфс))
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Kulimen
1572289447
Правда глаза режет...дол****. Леня молодец)
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risbi23
1573845050
витесу
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risbi23
1573845064
и брат
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risbi24
1573845864
витес
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risbi24
1573845873
рот
Ответить
risbi24
1573845876
вам
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risbi24
1573845880
нет
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