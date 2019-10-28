РФС: комитет по этике не сможет наказать Слуцкого за слова про «Ротор»

По разному можно относиться к ЛВС,но когда человек вносит СВОИ немалые средства и видит,куда и на что они идут ,а шли они явно не на развитие футбола,то он имеет полное право охарактеризовать положение дел! Где же был этот председатель "ОБЧЕСТВЕННОГО" совета раньше,когда пошла чехарда с договорами и с зарплатами или он только одними высказываниями там занимается?
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет по этике не будет применять санкции к главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому.
«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК «Ротор». Сейчас Слуцкий – тренер «Витесса» из Нидерландов, не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить.
При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», – сказал Мельников.
- Слуцкий в эфире YouTube-канала «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора» за работу клубной детской школы, в которой принимал участие и сам специалист.
- Тренер «Витесса», в частности, назвал оппонентов «дебилами».
- Гендиректор «Ротора» обвинил Слуцкого в непонимании того, что работать нужно в рамках имеющихся законов.