РФС: комитет по этике не сможет наказать Слуцкого за слова про «Ротор»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет по этике не будет применять санкции к главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому.

«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК «Ротор». Сейчас Слуцкий – тренер «Витесса» из Нидерландов, не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить.

При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», – сказал Мельников.