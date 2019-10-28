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    РФС: комитет по этике не сможет наказать Слуцкого за слова про «Ротор»

    Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет по этике не будет применять санкции к главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому.

    «Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК «Ротор». Сейчас Слуцкий – тренер «Витесса» из Нидерландов, не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить.

    При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», – сказал Мельников.

    • Слуцкий в эфире YouTube-канала «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора» за работу клубной детской школы, в которой принимал участие и сам специалист.
    • Тренер «Витесса», в частности, назвал оппонентов «дебилами».
    • Гендиректор «Ротора» обвинил Слуцкого в непонимании того, что работать нужно в рамках имеющихся законов.

    Источник: Sport24

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    28.10.2019 15:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2221

      nemolod 4 часа назад

      По разному можно относиться к ЛВС,но когда человек вносит СВОИ немалые средства и видит,куда и на что они идут ,а шли они явно не на развитие футбола,то он имеет полное право охарактеризовать положение дел! Где же был этот председатель "ОБЧЕСТВЕННОГО" совета раньше,когда пошла чехарда с договорами и с зарплатами или он только одними высказываниями там занимается?

      0
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      Рейтинг: +2139

      Kulimen 16 часов назад

      Правда глаза режет...дол****. Леня молодец)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6048

      mihail200606 19 часов назад

      Те кто пожаловался и правда дебилы.. Потому что пожаловались в рфс))

      2
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      Рейтинг: +3597

      Viper for CSKA 21 час назад

      Всё правильно он сказал, но мошенникам и тунеядцам проще и дешевле подавать заявления в различные инстанции, чем пытаться исправить ситуацию.

      4
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      Рейтинг: +2992

      AtticusFinch 22 часа назад

      Моразм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2549

      InterMilLano1908 22 часа назад

      Интересно что они думали когда подавали заяву в РФС??? Мол его экстрадируют из Голандии и оштрафуют??? Что за дебилмзм

      6
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