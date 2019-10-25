Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

«Мы получили обращение от «Ротора» и рассмотрим его в установленном порядке», – сообщили в РФС.