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Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

25 октября 2019, 17:53
3

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

«Мы получили обращение от «Ротора» и рассмотрим его в установленном порядке», – сообщили в РФС.

  • Слуцкий в эфире YouTube-канала «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора» за работу клубной детской школы, в которой принимал участие и сам специалист.
  • Тренер «Витесса», в частности, назвал оппонентов «дебилами».
  • Гендиректор «Ротора» обвинил Слуцкого в непонимании того, что работать нужно в рамках имеющихся законов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Ротор Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1572023742
Куесосы ссыкливые... Как Леню на бабки кинуть так они самые крутые... Видимо боятся Леню у него Гинер друг, а у Гинера вообще друзей полно которые владельцев ротора в цемент закопают, если надо
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AZ
1572024428
Он в Нидерландах щас. Ему ваши конченные санкции и неадекватные законы - до лампочки!
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alex1951
1572025375
Идиоты....тут и добавить нечего. Сами не жрут и другим не дают.... Т.е. жрать то хотса ,но с одной извилиной в башке ,которая и та напрямую выведена,остается только кляузы сочинять...
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