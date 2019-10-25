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    Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

    Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

    «Мы получили обращение от «Ротора» и рассмотрим его в установленном порядке», – сообщили в РФС.

    • Слуцкий в эфире YouTube-канала «КраСава» раскритиковал руководство «Ротора» за работу клубной детской школы, в которой принимал участие и сам специалист.
    • Тренер «Витесса», в частности, назвал оппонентов «дебилами».
    • Гендиректор «Ротора» обвинил Слуцкого в непонимании того, что работать нужно в рамках имеющихся законов.

    Источник: «Чемпионат»

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    25.10.2019 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11572

      alex1951 25 октября 2019, 20:42

      Идиоты....тут и добавить нечего. Сами не жрут и другим не дают....
      Т.е. жрать то хотса ,но с одной извилиной в башке ,которая и та напрямую выведена,остается только кляузы сочинять...

      0
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      Рейтинг: +3420

      AZ 25 октября 2019, 20:27

      Он в Нидерландах щас. Ему ваши конченные санкции и неадекватные законы - до лампочки!

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 25 октября 2019, 20:15

      Куесосы ссыкливые... Как Леню на бабки кинуть так они самые крутые... Видимо боятся Леню у него Гинер друг, а у Гинера вообще друзей полно которые владельцев ротора в цемент закопают, если надо

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