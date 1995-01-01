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    Тедеско: «Работать в «Спартаке» – удовольствие»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о том, что он практически сутками работает, а также высказался о потенциале игроков команды.

    «Я не сплю по три часа в день. Мы приезжаем в офис в 8 утра, а уходим в 5, 6 или 7 вечера. Сплю я всегда 7 часов – с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в «Спартаке» – удовольствие.

    У нас много молодых ребят в команде. У них нет такого опыта, как у Хeведеса, Крыховяка, Жоау Мариу. Эти люди выступали за топовые сборные и клубы в самых крутых турнирах. Вместе у них под сотню матчей в Лиге чемпионов за «Ювентус», «ПСЖ», «Интер», «Севилью» и так далее. «Спартак» же пока должен набираться опыта.

    Посмотрите, у нас есть Максименко, Крал, Умяров, Бакаев, Тиль, Понсе, Айртон – всем 19-23 года. Это очень молодая команда, и ребятам нужно время, чтобы прибавить. Но «Спартак» – очень амбициозный клуб, от которого ждут побед практически всегда. В этом и заключается сложность. И если мы стерпим, найдeм нужный баланс, то «Спартак» ещe будет очень сильным», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.
    • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
    • Под руководством Тедеско команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и разгромила «Локомотив» (3:0).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии18
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      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 18 минут назад

      Тедеско, подожди, как только спартак проиграет, так жизнь в нем, тебе
      не покажется медом.

      0
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      Рейтинг: +222

      Алеха32 1 час назад

      Работа радостью,команда середняк,а зп как в Англии, Россия я тебя люблю!

      1
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      Рейтинг: +488

      SPbZenit12 1 час назад

      Очень рано делать такие выводы. Пока на него ещё ничего не давит.

      0
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      Рейтинг: +10068

      vladimir-7 2 часа назад

      Что-то Домено разговорился, посмотрим, что он скажет через год, а то
      окажется фишкой пусто-пусто.

      0
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      Рейтинг: +2590

      JTherry 3 часа назад

      а мне нравится Тедеско, амбициозный, позитивный, грамотный тренер, самое главное - не нравится надутым "индюкам-ветеранам", типа Мостового...))

      1
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      Рейтинг: +524

      seth343 > JTherry 2 часа назад

      А мне нравится, что замены делает правильно, что с рубином, что с локо...

      1
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      Рейтинг: +2590

      JTherry > seth343 2 часа назад

      и замены делает правильно, и задачи перед игроками ставит правильные, "видит потенциал команды"...

      0
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      Рейтинг: +1803

      SarJr 3 часа назад

      первое быстрое мнение зачастую бывает ошибочным)))

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      ...
      Рейтинг: +459

      fhnv > SarJr 3 часа назад

      У него эйфория прёт ещё от победы над локом

      2
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      Рейтинг: +476

      Давид59 3 часа назад

      Ну-ну. Посмотрим, посмотрим. А пока спасибо, что паровоз тормознули.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +524

      seth343 4 часа назад

      Наверное Тед уже разобрался кто на что способен, и на какой позиции кому играть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2824

      serppion 4 часа назад

      Результаты давай, раз у тебя всё комфортно и отлично! И меньше слов, больше дела.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +525

      Frankfurt Am Main 4 часа назад

      новость про Спартак,а коментируют болельщики с других клубов))

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