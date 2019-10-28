Тедеско: «Работать в «Спартаке» – удовольствие»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о том, что он практически сутками работает, а также высказался о потенциале игроков команды.

«Я не сплю по три часа в день. Мы приезжаем в офис в 8 утра, а уходим в 5, 6 или 7 вечера. Сплю я всегда 7 часов – с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в «Спартаке» – удовольствие.

У нас много молодых ребят в команде. У них нет такого опыта, как у Хeведеса, Крыховяка, Жоау Мариу. Эти люди выступали за топовые сборные и клубы в самых крутых турнирах. Вместе у них под сотню матчей в Лиге чемпионов за «Ювентус», «ПСЖ», «Интер», «Севилью» и так далее. «Спартак» же пока должен набираться опыта.

Посмотрите, у нас есть Максименко, Крал, Умяров, Бакаев, Тиль, Понсе, Айртон – всем 19-23 года. Это очень молодая команда, и ребятам нужно время, чтобы прибавить. Но «Спартак» – очень амбициозный клуб, от которого ждут побед практически всегда. В этом и заключается сложность. И если мы стерпим, найдeм нужный баланс, то «Спартак» ещe будет очень сильным», – сказал Тедеско.