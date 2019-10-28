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Тедеско: «Работать в «Спартаке» – удовольствие»

28 октября 2019, 09:13
22

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о том, что он практически сутками работает, а также высказался о потенциале игроков команды.

«Я не сплю по три часа в день. Мы приезжаем в офис в 8 утра, а уходим в 5, 6 или 7 вечера. Сплю я всегда 7 часов – с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в «Спартаке» – удовольствие.

У нас много молодых ребят в команде. У них нет такого опыта, как у Хeведеса, Крыховяка, Жоау Мариу. Эти люди выступали за топовые сборные и клубы в самых крутых турнирах. Вместе у них под сотню матчей в Лиге чемпионов за «Ювентус», «ПСЖ», «Интер», «Севилью» и так далее. «Спартак» же пока должен набираться опыта.

Посмотрите, у нас есть Максименко, Крал, Умяров, Бакаев, Тиль, Понсе, Айртон – всем 19-23 года. Это очень молодая команда, и ребятам нужно время, чтобы прибавить. Но «Спартак» – очень амбициозный клуб, от которого ждут побед практически всегда. В этом и заключается сложность. И если мы стерпим, найдeм нужный баланс, то «Спартак» ещe будет очень сильным», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» объявил о назначении немецкого специалиста 14 октября.
  • Стороны заключили контракт до 31 мая 2021 года.
  • Под руководством Тедеско команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и разгромила «Локомотив» (3:0).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (22)
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Vepras
1572244972
Многие так думали, но где они ?
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DOCTOR PENALTY
1572246107
Ещё не вечер, найдётся и на тебя свой глушаков.*****
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Frankfurt Am Main
1572247648
новость про Спартак,а коментируют болельщики с других клубов))
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serppion
1572248455
Результаты давай, раз у тебя всё комфортно и отлично! И меньше слов, больше дела.
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seth343
1572248627
Наверное Тед уже разобрался кто на что способен, и на какой позиции кому играть...
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Давид59
1572250825
Ну-ну. Посмотрим, посмотрим. А пока спасибо, что паровоз тормознули.
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Saracen Jr
1572251539
первое быстрое мнение зачастую бывает ошибочным)))
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JTherry
1572253976
а мне нравится Тедеско, амбициозный, позитивный, грамотный тренер, самое главное - не нравится надутым "индюкам-ветеранам", типа Мостового...))
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Алеха32
1572261010
Работа радостью,команда середняк,а зп как в Англии, Россия я тебя люблю!
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vladimir-7
1572264095
Тедеско, подожди, как только спартак проиграет, так жизнь в нем, тебе не покажется медом.
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