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  • Симеоне – об Облаке: «Это лучший голкипер мира. Он становится все надежнее и сильнее»

Симеоне – об Облаке: «Это лучший голкипер мира. Он становится все надежнее и сильнее»

27 октября 2019, 09:59
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями от победы над «Атлетиком» из Бильбао (2:0) в рамках чемпионата Испании.

«Мы провели три сложных матча подряд – с «Валенсией», потом – в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть.
Мы должны прогрессировать и играть в таком темпе, как во втором тайме.

Облак? Это лучший голкипер мира. Он становится все надежнее и сильнее, но и «Атлетико» помогает ему блистать», – заявил аргентинский специалист.

  • «Атлетико» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник: AS
Испания. Примера Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (1)
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Bozigit
1572160486
А что должен был сказать Симионе, на подобный вопрос?
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