Симеоне – об Облаке: «Это лучший голкипер мира. Он становится все надежнее и сильнее»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями от победы над «Атлетиком» из Бильбао (2:0) в рамках чемпионата Испании.

«Мы провели три сложных матча подряд – с «Валенсией», потом – в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть.

Мы должны прогрессировать и играть в таком темпе, как во втором тайме.

Облак? Это лучший голкипер мира. Он становится все надежнее и сильнее, но и «Атлетико» помогает ему блистать», – заявил аргентинский специалист.