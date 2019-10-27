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    Симеоне – об Облаке: «Это лучший голкипер мира. Он становится все надежнее и сильнее»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями от победы над «Атлетиком» из Бильбао (2:0) в рамках чемпионата Испании.

    «Мы провели три сложных матча подряд – с «Валенсией», потом – в Лиге чемпионов, а затем снова в чемпионате. Мы играем каждые три дня, и нам нужно сохранять страсть.
    Мы должны прогрессировать и играть в таком темпе, как во втором тайме.

    Облак? Это лучший голкипер мира. Он становится все надежнее и сильнее, но и «Атлетико» помогает ему блистать», – заявил аргентинский специалист.

    • «Атлетико» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Источник: AS

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    27.10.2019 09:59
    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:14

      А что должен был сказать Симионе, на подобный вопрос?

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