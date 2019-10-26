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Примера. «Атлетико» благодаря победе над «Атлетиком» опередил в таблице «Реал», «Леганес» обыграл «Мальорку»

26 октября 2019, 23:58

В десятом туре чемпионата Испании «Атлетико» дома всухую победил басков. Решающий гол забил полузащитник Сауль Ньигес.

Теперь мадридцы идут в таблице вторыми, не лидируя в чемпионате лишь ввиду дополнительных показателей. «Атлетик» занимает десятое место.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

Леганес – Мальорка – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Брайтвайт, 31.

Вальядолид – Эйбар – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гвардиола, 10; 2:0 – Салису, 39.

Атлетико – Атлетик – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сауль, 28; 2:0 – Мората, 64.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетик Атлетико Реал
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