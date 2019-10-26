Примера. «Атлетико» благодаря победе над «Атлетиком» опередил в таблице «Реал», «Леганес» обыграл «Мальорку»

В десятом туре чемпионата Испании «Атлетико» дома всухую победил басков. Решающий гол забил полузащитник Сауль Ньигес.
Теперь мадридцы идут в таблице вторыми, не лидируя в чемпионате лишь ввиду дополнительных показателей. «Атлетик» занимает десятое место.
Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур
Леганес – Мальорка – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Брайтвайт, 31.
Вальядолид – Эйбар – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Гвардиола, 10; 2:0 – Салису, 39.
Атлетико – Атлетик – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сауль, 28; 2:0 – Мората, 64.
Источник: Бомбардир.ру