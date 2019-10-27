Введите ваш ник на сайте
Материалы

Атлетико - Атлетик

26.10.2019, Суббота, 22:00 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 10 тур Атлетико - Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
28 тур
16 марта, суббота 20:30 Атлетик 2:0 Атлетико
12 тур
10 ноября, суббота 20:30 Атлетико 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 18:15 Атлетико 2:0 Атлетик
5 тур
20 сентября, среда 21:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:45 Атлетико 3:1 Атлетик
19 тур
22 января, воскресенье 18:15 Атлетик 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Атлетик 0:1 Атлетико
15 тур
13 декабря, воскресенье 20:15 Атлетико 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 19:00 Атлетико 0:0 Атлетик
16 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, среда 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 23 января, четверг 23:59 Атлетико 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
2 тур
27 августа, понедельник 23:59 Атлетико 4:0 Атлетик
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, Финал
9 мая, среда 22:45 Атлетико 3:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Атлетико 2:1 Атлетик
10 тур
27 октября, четверг 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Атлетико 0:2 Атлетик
2 тур
11 сентября, суббота 23:55 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 23:55 Атлетико 2:0 Атлетик
9 тур
31 октября, суббота 23:55 Атлетик 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Атлетико 2:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:2 Атлетик
5 тур
26 сентября, среда 23:00 Атлетик 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
...
  • Читайте нас: 