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    Луческу – о переходе Ракицкого в «Зенит»: «Он принял правильное решение»

    Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера« Мирча Луческу поделился мнением о трансфере защитника Ярослава Ракицкого из украинского клуба в российский.

    «Думаю, что Ракицкий принял правильное решение. У Ярослава не сложились отношения с Фонсекой. Не было той химии в работе, которая была у нас с Ракицким. Поэтому один из них был обязан покинуть команду.

    Когда-то были проблемы в паре защитников Чигринский – Ракицкий, кому-то нужно было уйти. Чигринский тогда ушел в «Барселону». Вскоре та же проблема повторилась, но уже в паре Ракицкий – Матвиенко, и в этот раз ушел Ярослав», – сказал Луческу.

    • «Зенит» купил Ракицкого в январе за 10 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
    • После перехода в петербургский клуб украинского защитника перестали вызывать в национальную сборную.

    Луческу: «В «Зените» только говорят про академию, но не придерживаются курса воспитания молодых игроков»

    Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»

    Луческу: «Сейчас чемпионат России однозначно сильнее украинского. Инфраструктура в Украине – очень плохая»

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    26.10.2019 07:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      zloy71 26 октября, 18:28

      Ну в конце концов человек разумный,и сам принимает решение где ему быть,Ярик выбрал!Зенит,это сила!,
      Зенит,это его будущее.Здравое решение для здравомыслящего человека.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Давид59 26 октября, 16:48

      Мирча, ты опять истину глаголишь

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