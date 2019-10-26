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  • Луческу – о переходе Ракицкого в «Зенит»: «Он принял правильное решение»

Луческу – о переходе Ракицкого в «Зенит»: «Он принял правильное решение»

26 октября 2019, 07:23
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Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера« Мирча Луческу поделился мнением о трансфере защитника Ярослава Ракицкого из украинского клуба в российский.

«Думаю, что Ракицкий принял правильное решение. У Ярослава не сложились отношения с Фонсекой. Не было той химии в работе, которая была у нас с Ракицким. Поэтому один из них был обязан покинуть команду.

Когда-то были проблемы в паре защитников Чигринский – Ракицкий, кому-то нужно было уйти. Чигринский тогда ушел в «Барселону». Вскоре та же проблема повторилась, но уже в паре Ракицкий – Матвиенко, и в этот раз ушел Ярослав», – сказал Луческу.

  • «Зенит» купил Ракицкого в январе за 10 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до лета 2022 года.
  • После перехода в петербургский клуб украинского защитника перестали вызывать в национальную сборную.

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Источник: YouTube-канал «Вацко Live»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Шахтер Ракицкий Ярослав Луческу Мирча
Комментарии (1)
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Давид59
1572097720
Мирча, ты опять истину глаголишь
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