Луческу – о переходе Ракицкого в «Зенит»: «Он принял правильное решение»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера« Мирча Луческу поделился мнением о трансфере защитника Ярослава Ракицкого из украинского клуба в российский.

«Думаю, что Ракицкий принял правильное решение. У Ярослава не сложились отношения с Фонсекой. Не было той химии в работе, которая была у нас с Ракицким. Поэтому один из них был обязан покинуть команду.

Когда-то были проблемы в паре защитников Чигринский – Ракицкий, кому-то нужно было уйти. Чигринский тогда ушел в «Барселону». Вскоре та же проблема повторилась, но уже в паре Ракицкий – Матвиенко, и в этот раз ушел Ярослав», – сказал Луческу.

«Зенит» купил Ракицкого в январе за 10 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

После перехода в петербургский клуб украинского защитника перестали вызывать в национальную сборную.

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