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  • Орлов – о словах о Шомуродове: «Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу»

Орлов – о словах о Шомуродове: «Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу»

25 октября 2019, 08:02
33

Комментатор Геннадий Орлов объяснил свои слова о форварде нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.

Ранее Орлов сказал: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов».

«Я подразумевал, что он талантливый футболист. Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу футбола. Он хитрый футболист, оригинальный и поэтому он и забил 10 мячей. Это особая категория. Мышление, видение поля. Я не противопоставлял узбеков русским. Какая глупость», – пояснил Орлов.

  • Шомуродов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами.


Источник: Sputnik
Россия. Премьер-лига Ростов Узбекистан Шомуродов Эльдор Орлов Геннадий
Комментарии (33)
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Иван Петров 1986
1571981277
Сейчас нельзя узбека называть узбеком.
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Добрый Бобер
1571986057
Не понимаю почему Орлов включает заднюю. Я считаю, что если начинать наезжать на человека за такие высказывания, то скоро у нас будет как в Европе, только вместо негров и арабов будут таджики и узбеки.
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APchelov
1571986966
Гена по сути своей изворотлив и ссыклив. Что тут скажешь? Хохол, он и есть хохол
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Владислав Vlad
1571986984
Ну и в чём проблема то? Российский форвард - это не Русский форвард. Никакого "расизма". Только расисты везде находят расизм. Потому, что думают, как расисты.
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mihail200606
1571987070
Ну конечно.. Узбекская школа это ж ого-го.. Крутая.. Старый маразматик
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Агасфер
1571991625
Сказал глупость и оправдался.Это беда нынешнего поколения,у которого рассогласование терминологическое.А ты же старый хрен! Вот я тоже из этого поколения,но понял так,как ты и сказал-"узбек"как клеймо недостаточности чего-то.
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Олег1204
1571992345
А чего такого Орлов сказал? Ну узбек он. Или у нас толерасты развелись? Гена не прав только то что стал оправдываться, в остальном идите в жопу толерасты
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Smoking_dog
1571994971
Я непонял он что не узбек?Или что такого в слове узбек?это обидное слово какое то? и за что оправдывался Орлов
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slavа0508
1571999162
А в чём вопрос,,,,национальность это что оскорбление????кто то узбек кто то татарин,,,кто то русский ну и что?????раздули ******* из не чего,,,
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basil52
1571999763
Ну Гена, склизский как угорь...
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