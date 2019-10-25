Орлов – о словах о Шомуродове: «Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил свои слова о форварде нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.

Ранее Орлов сказал: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов».

«Я подразумевал, что он талантливый футболист. Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу футбола. Он хитрый футболист, оригинальный и поэтому он и забил 10 мячей. Это особая категория. Мышление, видение поля. Я не противопоставлял узбеков русским. Какая глупость», – пояснил Орлов.

Шомуродов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами.



