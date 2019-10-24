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    Орлов – о словах о Шомуродове: «Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу»

    Комментатор Геннадий Орлов объяснил свои слова о форварде нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.

    Ранее Орлов сказал: «Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов».

    «Я подразумевал, что он талантливый футболист. Когда я говорил узбек, естественно я имел в виду узбекскую школу футбола. Он хитрый футболист, оригинальный и поэтому он и забил 10 мячей. Это особая категория. Мышление, видение поля. Я не противопоставлял узбеков русским. Какая глупость», – пояснил Орлов.

    • Шомуродов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами.


    Источник: Sputnik

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    Сегодня, 08:02
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +6013

      mihail200606 18 минут назад

      Ну конечно.. Узбекская школа это ж ого-го.. Крутая..
      Старый маразматик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3858

      Владислав Vlad 19 минут назад

      Ну и в чём проблема то?
      Российский форвард - это не Русский форвард. Никакого "расизма".
      Только расисты везде находят расизм. Потому, что думают, как расисты.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3676

      APchelov 20 минут назад

      Гена по сути своей изворотлив и ссыклив. Что тут скажешь? Хохол, он и есть хохол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3574

      Добрый Бобер 35 минут назад

      Не понимаю почему Орлов включает заднюю. Я считаю, что если начинать наезжать на человека за такие высказывания, то скоро у нас будет как в Европе, только вместо негров и арабов будут таджики и узбеки.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1039

      Stavropolets 1 час назад

      Заднюю врубил

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4307

      ivan-football-fan 1 час назад

      Врёт, г-н Орлов. ИЗВОРАЧИВАЕТСЯ!
      Ляпнул явную расистскую гадость: "Шомуродов – узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов"...
      Это тупо следует из понимания того, что он сказал.... Какая, нахрен, "школа"??
      Наверное, Орлов имел в виду некую "узбецкую футбольную школу"?)))
      Просто ...какой-то "орловский научный прорыв"! Открыватель америк!)))
      Ок...в Узбекистане играют в футбол и есть неплохие футболисты и ...даже если исходить из того, , что ТАКАЯ "ШКОЛА" ЕСТЬ, то тогда надо бы было "но" (противительный союз) в его тексте заменить на "и" (соединительныйй союз)
      и сказать:"... узбек, И его футбольный интеллект выше, чем.... "))) Тогда можно ещё понять Орлова так,что, именно в силу своей национальности(узбек) и, как следствие принадлежности к своей национальной (узбецкой) футбольной школе, ФУТБОЛЬНЫЙ интеллект Шомуродова выше.....Однако "но" (у Орлова) исключает такую трактовку. Он явно не высокого мнения об ОБЫЧНОМ интеллекте узбеков!
      Улугбек перевернулся в могиле))))Не думал он, не гадал, когда сстроил свою обсерваторию и создавал, среди прочего, Гурганский зидж — каталог звёздного неба, что такое "СВЕТИЛО"на небесах русской словесности будет об узбеках такое невысокое "...мнение иметь..."))))

      -2
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      Рейтинг: +3858

      Владислав Vlad > ivan-football-fan 22 минуты назад

      Расисты, как вы любите во всём находить расизм.))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6013

      mihail200606 1 час назад

      Ну в оригинале звучало как то не очень корректно вообще то))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4307

      ivan-football-fan > mihail200606 1 час назад

      ВООБЩЕ НЕКОРРРЕКТНО!+

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1477

      Alekxei Z. 1 час назад

      Гена, да ты расист ?
      Как же так , почему узбека назвал узбеком?
      Теперь извиняйся !!!
      Дурдом

      2
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Сейчас нельзя узбека называть узбеком.

      3
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      Рейтинг: +972

      spartakuz 2 часа назад

      Успех - это 10 % таланта + 90 % труда!

      1
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      Рейтинг: +820

      Muboraksho > spartakuz 2 часа назад

      Успех это 30% работы тренера в детстве, 30% психология победителя, 40% труда.

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