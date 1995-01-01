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    Месси – первый игрок, забивший в 15 розыгрышах ЛЧ подряд

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси, забив гол в ворота «Славии», установил еще один рекорд Лиги чемпионов.

    Аргентинец стал первым игроком, которому удалось отличиться в матчах турнира в 15 сезонах подряд.

    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • 32-летний форвард всю карьеру провел в каталонском клубе.
    • Свой первый гол в ЛЧ игрок забил 2 ноября 2005 года.
    • Всего на его счету 113 мячей в турнире.

    Месси забил 33-му клубу в Лиге чемпионов. Аргентинец сравнялся по этому показателю с Раулем и Роналду

    Источник: Opta

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