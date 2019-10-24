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Месси – первый игрок, забивший в 15 розыгрышах ЛЧ подряд

24 октября 2019, 07:20
4

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, забив гол в ворота «Славии», установил еще один рекорд Лиги чемпионов.

Аргентинец стал первым игроком, которому удалось отличиться в матчах турнира в 15 сезонах подряд.

  • Месси – воспитанник «Барселоны».
  • 32-летний форвард всю карьеру провел в каталонском клубе.
  • Свой первый гол в ЛЧ игрок забил 2 ноября 2005 года.
  • Всего на его счету 113 мячей в турнире.

Месси забил 33-му клубу в Лиге чемпионов. Аргентинец сравнялся по этому показателю с Раулем и Роналду

Источник: Opta
Лига чемпионов Славия Барселона Месси Лионель
Комментарии (4)
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Bozigit
1571897375
Молодец
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PNZ1985
1571902174
надо было выпускать в 13ть)
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Plyash
1571933689
Лео,умница, удачи тебе.Заслужил.
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koli4ka
1571973895
стабильность-сестра таланта...
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