Месси – первый игрок, забивший в 15 розыгрышах ЛЧ подряд

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, забив гол в ворота «Славии», установил еще один рекорд Лиги чемпионов.

Аргентинец стал первым игроком, которому удалось отличиться в матчах турнира в 15 сезонах подряд.

Месси – воспитанник «Барселоны».

32-летний форвард всю карьеру провел в каталонском клубе.

Свой первый гол в ЛЧ игрок забил 2 ноября 2005 года.

Всего на его счету 113 мячей в турнире.

Месси забил 33-му клубу в Лиге чемпионов. Аргентинец сравнялся по этому показателю с Раулем и Роналду