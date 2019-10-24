Месси – первый игрок, забивший в 15 розыгрышах ЛЧ подряд

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, забив гол в ворота «Славии», установил еще один рекорд Лиги чемпионов.
Аргентинец стал первым игроком, которому удалось отличиться в матчах турнира в 15 сезонах подряд.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- 32-летний форвард всю карьеру провел в каталонском клубе.
- Свой первый гол в ЛЧ игрок забил 2 ноября 2005 года.
- Всего на его счету 113 мячей в турнире.
Месси забил 33-му клубу в Лиге чемпионов. Аргентинец сравнялся по этому показателю с Раулем и Роналду
Источник: Opta