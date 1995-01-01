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    Конте – о матче с «Боруссией»: «Они боялись нас»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

    «Это был очень трудный тактический матч. Обе команды пытались удивить друг друга. Знали, что мы прижаты к стенке после поражения и ничьей в первых двух матчах. Теперь надо добиться нужного результата в Дортмунде. Матч будет трудным. «Барселона» и «Боруссия» – фавориты в этой группе, но мы продолжаем бороться, и наши шансы по-прежнему зависят от нас.

    Мы готовились оказывать на них давление на определенных участках поля, и они сразу же перестроились. Они заиграли пятью защитниками, это говорит о том, что они нас боялись. Гальярдини, Барелла и Брозович проделали отличную работу как в нападении, так и в защите. Я часто ругаю Брозовича за то, что он чересчур увлекается атакой, но сегодня он здорово сыграл и на том, и на другом конце поля.

    Мы не фавориты в этой группе. Нам надо было побеждать, чтобы сохранить шансы на плей-офф, и мы сделали это. Играть с «Боруссией» нелегко. Это очень хорошая команда. Выйти из этой группы будет непросто, но мы сохраняем шансы и продолжаем бороться», – сказал Конте.

    • «Интер» победил «Боруссию» со счетом 2:0.
    • В активе миланцев и дортмундцев по 4 очка после трех туров.
    • Матч между этими командами в Германии состоится 5 ноября.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +916

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      При всём уважении к Спалетти, по работе Конте сразу видно, большого мастера..

      1
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      Рейтинг: +2066

      raritet > AHTUNGBOL 51 минуту назад

      однозначно, интересно было бы посмотреть на его работу в России, но это скорее из сказочного...

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