Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Конте – о матче с «Боруссией»: «Они боялись нас»

24 октября 2019, 06:55
2

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Это был очень трудный тактический матч. Обе команды пытались удивить друг друга. Знали, что мы прижаты к стенке после поражения и ничьей в первых двух матчах. Теперь надо добиться нужного результата в Дортмунде. Матч будет трудным. «Барселона» и «Боруссия» – фавориты в этой группе, но мы продолжаем бороться, и наши шансы по-прежнему зависят от нас.

Мы готовились оказывать на них давление на определенных участках поля, и они сразу же перестроились. Они заиграли пятью защитниками, это говорит о том, что они нас боялись. Гальярдини, Барелла и Брозович проделали отличную работу как в нападении, так и в защите. Я часто ругаю Брозовича за то, что он чересчур увлекается атакой, но сегодня он здорово сыграл и на том, и на другом конце поля.

Мы не фавориты в этой группе. Нам надо было побеждать, чтобы сохранить шансы на плей-офф, и мы сделали это. Играть с «Боруссией» нелегко. Это очень хорошая команда. Выйти из этой группы будет непросто, но мы сохраняем шансы и продолжаем бороться», – сказал Конте.

  • «Интер» победил «Боруссию» со счетом 2:0.
  • В активе миланцев и дортмундцев по 4 очка после трех туров.
  • Матч между этими командами в Германии состоится 5 ноября.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Интер Боруссия Д Конте Антонио
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AHTUNGBOL
1571894205
При всём уважении к Спалетти, по работе Конте сразу видно, большого мастера..
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+