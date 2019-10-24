Окслэд-Чемберлен забил «Генку» ударом в касание с носка

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль« одержал крупную выездную победу над «Генком» (4:1).
На 57-й минуте свой второй гол в игре забил полузащитник гостей Алекс Окслэд-Чемберлен, пославший мяч под перекладину ударом в касание с носка из-за пределов штрафной.
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- Для Окслэда-Чемберлена голы в ворота «Генка» стали первыми с сезона-2017/18.
- «Ливерпуль» занимает второе место в группе E, имея в своем активе шесть очков. Лидер – «Наполи», набравший семь очков.
Источник: Бомбардир.ру