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    Окслэд-Чемберлен забил «Генку» ударом в касание с носка

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль« одержал крупную выездную победу над «Генком» (4:1).

    На 57-й минуте свой второй гол в игре забил полузащитник гостей Алекс Окслэд-Чемберлен, пославший мяч под перекладину ударом в касание с носка из-за пределов штрафной.

    • Для Окслэда-Чемберлена голы в ворота «Генка» стали первыми с сезона-2017/18.
    • «Ливерпуль» занимает второе место в группе E, имея в своем активе шесть очков. Лидер – «Наполи», набравший семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +952

      serhio80 3 минуты назад

      Гол бесспорно очень красивый, но где там с носка?) шведой хорошо попал, даже по траектории полета мяча видно

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