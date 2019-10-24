Окслэд-Чемберлен забил «Генку» ударом в касание с носка

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль« одержал крупную выездную победу над «Генком» (4:1).

На 57-й минуте свой второй гол в игре забил полузащитник гостей Алекс Окслэд-Чемберлен, пославший мяч под перекладину ударом в касание с носка из-за пределов штрафной.

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