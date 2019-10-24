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Окслэд-Чемберлен забил «Генку» ударом в касание с носка

24 октября 2019, 00:33
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль« одержал крупную выездную победу над «Генком» (4:1).

На 57-й минуте свой второй гол в игре забил полузащитник гостей Алекс Окслэд-Чемберлен, пославший мяч под перекладину ударом в касание с носка из-за пределов штрафной.

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  • Для Окслэда-Чемберлена голы в ворота «Генка» стали первыми с сезона-2017/18.
  • «Ливерпуль» занимает второе место в группе E, имея в своем активе шесть очков. Лидер – «Наполи», набравший семь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Генк Ливерпуль Окслэд-Чемберлен Алекс
Комментарии (2)
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serhio80
1571868389
Гол бесспорно очень красивый, но где там с носка?) шведой хорошо попал, даже по траектории полета мяча видно
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Derzkiy1
1571909483
Оба гола очень красивых его, очередная машина восстановилась ! Ливерпуль стал ещё мощнее
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