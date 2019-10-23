Семин – о поражении от «Ювентуса»: «Всеми игроками доволен, играли на максимуме»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2). Москвичи вели в счете по ходу игры.

«Я всеми игроками доволен. Они играли очень дисциплинированно. По-другому играть с «Ювентусом» невозможно. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но мы приняли такую игру, имели шанс, но не удалось. Доволен я всеми, играли очень хорошо, на максимуме.

Пища для размышлений после игры в том, что «Ювентус» – это выдающаяся команда, на каждой позиции потрясающие игроки, с которыми очень сложно соперничать», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».