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  • Семин – о поражении от «Ювентуса»: «Всеми игроками доволен, играли на максимуме»

Семин – о поражении от «Ювентуса»: «Всеми игроками доволен, играли на максимуме»

23 октября 2019, 00:40
14

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2). Москвичи вели в счете по ходу игры.

«Я всеми игроками доволен. Они играли очень дисциплинированно. По-другому играть с «Ювентусом» невозможно. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но мы приняли такую игру, имели шанс, но не удалось. Доволен я всеми, играли очень хорошо, на максимуме.

Пища для размышлений после игры в том, что «Ювентус» – это выдающаяся команда, на каждой позиции потрясающие игроки, с которыми очень сложно соперничать», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Семин Юрий
Комментарии (14)
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Lilipyt
1571785042
Самый лучший в этой игре был Эдер.
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Muboraksho
1571806618
Да. Эдеру слава. Миранчука похвалили и отметили. В общем не плохо для выездной игры.
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den161
1571806820
чуть было не совершили сенсацию.... но... чуть не считается, жаль! смотрелись достойно!
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sochi-2013
1571809213
Молодцы! Чуть бы посмелее.
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paracetamol
1571813620
Максимум у тебя, Шпалыч, на минимуме.
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Garrincha58
1571822654
за счастье что пяток не отхватили???? в Москве точно отхватите
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APchelov
1571824766
Для всех наших клубов лига чемпионов, как лотерея. Повезёт - не повезёт, усиливайся - не усиливайся. И, как в лотерее, чаще всего это пустой билетик в урну
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MichelWB
1571832281
Это Шпалыч, про Ювентус?
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zigbert
1571833484
Не все игроки показали свое мастерство. К примеру Идову явно выпадал из обоймы.
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neveldomha
1571833704
В конце игры автобус сломался))) По другому с Ювентусом сыграла Болонья. Счет тот же, но игра была совсем другой. А в конце матча , Юва, еле ноги унесла. Спасибо Буфону. При том, что Болонья на 13 месте в чемпионате и по подбору абсолютно равные с Локо команды, а по зарплатной ведомости пожалуй, что Локо значительно впереди. Просто у команды психология неудачника. Ну проиграли, кто-ж осудит. Старались же. А на самом деле позор.
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