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Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
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Ювентус - Локомотив

22.10.2019, Вторник, 22:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 3 тур Ювентус - Локомотив
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 1 0 12:4 +8 16
2. Атлетико М 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Байер 6 2 0 4 5:9 -4 6
4. Локомотив 6 1 0 5 4:11 -7 3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 23 октября 2019, 19:26

    спасибо паровозам за хорошую игру!!!

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    Рейтинг: +71

    nikki22 23 октября 2019, 00:24

    Да, действительно,что должно быть, -то и произошло. комментаторы как могли подслащивали пилюли , и правильно делали-не каждая команда может вести у юве до 77минуты...но, мое личное мнение что локо подвела физика! да внутренний график напряженный(а кто сказал что он будет легким?- не чай пришли в футбол пить!),и скамейка как на зло короткая(( но ..молодцы! паровозники ей Богу молодцы. но... это всеравно поражение. да в гостях!но всеравно.хочется, лично, от всей души пожелать нашим тренерам,всех клубов, - не жалейте игроков на тренировках! гоняйте их в три шеи! как в хоккее. вы видели мышцы ног у Роберта Карлоса?) - это шпалы в толщину! а ноги и руки наших хоккеистов сборной СССР по хоккею? как они тренировались!никаких ночных клубов, отдыха и даже личной жизни-только спорт и тренажерный зал.днем и ночью. ну потратьте свае годовое время и выиграйте уже эту лигу чемпионов!!!тренируйтесь и тренируйтесь ,хватит смотреть на мнимые бонусы от этих игр!подумайте уже о нас,о болельщиках!мы,в вас -верили, и верим.

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    Рейтинг: +272

    Muhametshin 22 октября 2019, 23:55

    Да обидно, но не стыдно

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    Рейтинг: +98

    OstavteLOKO_V_pokoe 22 октября 2019, 23:53

    - Пошла это е***ная европа в одно место со своим судейством. Куардадо показывают желтую за прыжок двумя ногами сзади (!) в ноги Жао Марио, а Крыховяку за блокировку мяча при вводе его Ювентусом!?!? (Серьезно!?)
    - И почему такая ассиметрия по эффективности в Локо!? Почему правый фланг это Игнатьев и Чарли и оттуда НИЧЕГО не прилетает ни в РПЛ ни в ЛЧ, а на левом Идову/Рыбус и оттуда летят голы ВСЕГДА!!!
    - Палыч всё рассчитал на матч, ну просто всё, остался один вопрос - где замены?

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    Рейтинг: +204

    Juic > OstavteLOKO_V_pokoe 23 октября 2019, 07:20

    Замены в лазарете(((

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    Рейтинг: +2269

    dyema 22 октября 2019, 23:41

    Ну в принципе всё встало на свои места, а жаль((((

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    Рейтинг: +4486

    Snek 22 октября 2019, 23:39

    Вот и сказочке конец, а кто болел, тот завтра к психиатру идёт.

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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 22 октября 2019, 23:38

    Красаучег!!!

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 22 октября 2019, 23:37

    Всё равно молодцы Локо) так долго вести в счёте. Терпеть ребята)

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > CskaMoscovv 22 октября 2019, 23:40

    Рано хвалить Локо. Получите и распишитесь. Не фиг прижиматься к своим воротам. Огребём мы похоже в концовке.

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv > ilichkadr 22 октября 2019, 23:59

    А почему нет, 75 минут вести в счёте. В общем и целом не стыдно как играл Локо) а могло быть и хуже

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    Рейтинг: +3508

    InterMilLano1908 > ilichkadr 23 октября 2019, 05:18

    Ну ты умный, ты скамейку видел у Локо? Кого там выпускать?

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > InterMilLano1908 23 октября 2019, 08:43

    Ещё скажи, что у Локо нет Месси, Левандовски, Нойера и им подобных. Фигня это всё. Играть надо было, а не строить редуты, чтобы не пропустить. Юве практически всю игру проходил пешком.После 70-ой минуты макаронники немного прибавили и за 3 минуты соорудили 2 гола. Замечу, без Роналду.

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > CskaMoscovv 23 октября 2019, 08:47

    Согласен, если бы изначально стояла задача размазать Локо по стенке. Юве сыграл в полноги, особо не напрягаясь. Было видно не вооруженным глазом, что Семин настроил команду не пропустить.

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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 22 октября 2019, 23:36

    Ееееееееееееееее!!!!!!!!! Сыграла ставочка!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 22 октября 2019, 23:24

    Кристина зачем вообще пытается бить штрафные ? Учился бы у Лео

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