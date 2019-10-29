Ювентус - Локомотив

спасибо паровозам за хорошую игру!!!
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|1
|0
|12:4
|+8
|16
|2.
|Атлетико М
|6
|3
|1
|2
|8:5
|+3
|10
|3.
|Байер
|6
|2
|0
|4
|5:9
|-4
|6
|4.
|Локомотив
|6
|1
|0
|5
|4:11
|-7
|3
спасибо паровозам за хорошую игру!!!
Да, действительно,что должно быть, -то и произошло. комментаторы как могли подслащивали пилюли , и правильно делали-не каждая команда может вести у юве до 77минуты...но, мое личное мнение что локо подвела физика! да внутренний график напряженный(а кто сказал что он будет легким?- не чай пришли в футбол пить!),и скамейка как на зло короткая(( но ..молодцы! паровозники ей Богу молодцы. но... это всеравно поражение. да в гостях!но всеравно.хочется, лично, от всей души пожелать нашим тренерам,всех клубов, - не жалейте игроков на тренировках! гоняйте их в три шеи! как в хоккее. вы видели мышцы ног у Роберта Карлоса?) - это шпалы в толщину! а ноги и руки наших хоккеистов сборной СССР по хоккею? как они тренировались!никаких ночных клубов, отдыха и даже личной жизни-только спорт и тренажерный зал.днем и ночью. ну потратьте свае годовое время и выиграйте уже эту лигу чемпионов!!!тренируйтесь и тренируйтесь ,хватит смотреть на мнимые бонусы от этих игр!подумайте уже о нас,о болельщиках!мы,в вас -верили, и верим.
Да обидно, но не стыдно
- Пошла это е***ная европа в одно место со своим судейством. Куардадо показывают желтую за прыжок двумя ногами сзади (!) в ноги Жао Марио, а Крыховяку за блокировку мяча при вводе его Ювентусом!?!? (Серьезно!?)
- И почему такая ассиметрия по эффективности в Локо!? Почему правый фланг это Игнатьев и Чарли и оттуда НИЧЕГО не прилетает ни в РПЛ ни в ЛЧ, а на левом Идову/Рыбус и оттуда летят голы ВСЕГДА!!!
- Палыч всё рассчитал на матч, ну просто всё, остался один вопрос - где замены?
Замены в лазарете(((
Всё равно молодцы Локо) так долго вести в счёте. Терпеть ребята)
Рано хвалить Локо. Получите и распишитесь. Не фиг прижиматься к своим воротам. Огребём мы похоже в концовке.
Ещё скажи, что у Локо нет Месси, Левандовски, Нойера и им подобных. Фигня это всё. Играть надо было, а не строить редуты, чтобы не пропустить. Юве практически всю игру проходил пешком.После 70-ой минуты макаронники немного прибавили и за 3 минуты соорудили 2 гола. Замечу, без Роналду.
Согласен, если бы изначально стояла задача размазать Локо по стенке. Юве сыграл в полноги, особо не напрягаясь. Было видно не вооруженным глазом, что Семин настроил команду не пропустить.
Кристина зачем вообще пытается бить штрафные ? Учился бы у Лео