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    Семак: «Выход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов будет большим успехом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак будет считать большим успехом выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас россияне лидируют в группе.

    «Думаю, мы стали немного сильнее. Стали немного правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы, особенно на групповом этапе. Конечно, мы растем как команда.

    Есть топ-клубы, с которыми нам сложно играть, а с остальными мы играть можем. Появляется всe большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаются команды сопоставимого уровня. Если сможем выйти в следующий этап, выйти из группы, это будет для нас большим успехом», – сказал тренер УЕФА.

    • Завтра, 23 октября, «Зенит» встретится с «Лейпцигом».
    • В РПЛ «Зенит» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице.
    • Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов петербуржцы выступали в 2016 году (вылет в первом раунде от «Бенфики»).

    Источник: УЕФА

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