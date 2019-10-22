Семак: «Выход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов будет большим успехом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак будет считать большим успехом выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас россияне лидируют в группе.

«Думаю, мы стали немного сильнее. Стали немного правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы, особенно на групповом этапе. Конечно, мы растем как команда.

Есть топ-клубы, с которыми нам сложно играть, а с остальными мы играть можем. Появляется всe большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаются команды сопоставимого уровня. Если сможем выйти в следующий этап, выйти из группы, это будет для нас большим успехом», – сказал тренер УЕФА.