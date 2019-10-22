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  • Семак: «Выход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов будет большим успехом»

Семак: «Выход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов будет большим успехом»

22 октября 2019, 19:34
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак будет считать большим успехом выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас россияне лидируют в группе.

«Думаю, мы стали немного сильнее. Стали немного правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы, особенно на групповом этапе. Конечно, мы растем как команда.

Есть топ-клубы, с которыми нам сложно играть, а с остальными мы играть можем. Появляется всe большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаются команды сопоставимого уровня. Если сможем выйти в следующий этап, выйти из группы, это будет для нас большим успехом», – сказал тренер УЕФА.

  • Завтра, 23 октября, «Зенит» встретится с «Лейпцигом».
  • В РПЛ «Зенит» только ввиду дополнительных показателей не лидирует в таблице.
  • Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов петербуржцы выступали в 2016 году (вылет в первом раунде от «Бенфики»).

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1571765529
а зачем?
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Вомбат
1571771272
Вроде игра пошла у Зенита, так что шансы есть. Но шанс - это всего лишь вероятность, так что будем посмотреть.
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paracetamol
1571778983
Надо в плей-офф и с 1-го места.
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dyema
1571810673
Верим! Вперёд Зенит, вперёд за Питер!!!
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Zubo
1571832093
Нас болельщиков это не устроит, зачем это все , только чтобы выйти из группы?
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