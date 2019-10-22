«Вечная слава великому спортсмену и гражданину»: тульский «Арсенал» почтил память Яшина

Пресс-служба тульского «Арсенала» почтила память советского вратаря Льва Яшина, которому сегодня, 22 октября, могло бы исполниться 90 лет.

«Лев Яшин навсегда в наших сердцах! 22 октября исполнилось бы 90 лет великому советскому вратарю Льву Ивановичу Яшину. Вечная память и вечная слава великому спортсмену и гражданину – Льву Ивановичу Яшину!» – говорится в публикации клуба в твиттере.

Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».

За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.

Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».