«Вечная слава великому спортсмену и гражданину»: тульский «Арсенал» почтил память Яшина

Пресс-служба тульского «Арсенала» почтила память советского вратаря Льва Яшина, которому сегодня, 22 октября, могло бы исполниться 90 лет.
«Лев Яшин навсегда в наших сердцах! 22 октября исполнилось бы 90 лет великому советскому вратарю Льву Ивановичу Яшину. Вечная память и вечная слава великому спортсмену и гражданину – Льву Ивановичу Яшину!» – говорится в публикации клуба в твиттере.
- Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо».
- За сборную СССР голкипер провел 74 матча и пропустил 70 голов.
- Яшин – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 22, 2019