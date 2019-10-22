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Игнатьев: «Будет очень интересно сыграть против Роналду»

22 октября 2019, 08:22

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Скажу только, что мне очень нравится Криштиану Роналду. В восторге от того, что он всегда забивает, отдает передачи и является лидером своей команды. Будет очень интересно против него сыграть, если мне предоставится такая возможность», – сказал Игнатьев.

  • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
  • По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.

Источник: «Известия»
Лига чемпионов Ювентус Локомотив Роналду Криштиану Игнатьев Владислав
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