Игнатьев: «Будет очень интересно сыграть против Роналду»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Скажу только, что мне очень нравится Криштиану Роналду. В восторге от того, что он всегда забивает, отдает передачи и является лидером своей команды. Будет очень интересно против него сыграть, если мне предоставится такая возможность», – сказал Игнатьев.