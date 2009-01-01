Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Игнатьев: «Будет очень интересно сыграть против Роналду»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Скажу только, что мне очень нравится Криштиану Роналду. В восторге от того, что он всегда забивает, отдает передачи и является лидером своей команды. Будет очень интересно против него сыграть, если мне предоставится такая возможность», – сказал Игнатьев.

    • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74166
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru