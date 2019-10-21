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  • «Спартак-inside»: «Совет директоров «Спартака» обсудит возможность «слива» второй команды в ПФЛ»

«Спартак-inside»: «Совет директоров «Спартака» обсудит возможность «слива» второй команды в ПФЛ»

21 октября 2019, 13:01
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Совет директоров «Спартака» собирается обсудить будущее «Спартака-2», сообщает телеграм-канал «Спартак-inside».

«Совет директоров клуба обсудит возможность слива второй команды в ПФЛ. Причины – сокращение расходов на логистику, уменьшение ФОТ [фонда оплаты труда] игроков. Леонид Арнольдович разочаровывается в рентабельности проекта», – говорится в сообщении канала.

  • «Спартак-2» после 18 матчей идет в зоне вылета ФНЛ с 17 очками.
  • Из девяти последних игр команда проиграла семь матчей и дважды сыграла вничью.

Источник: телеграм-канал «Спартак-inside»

Телеграм-канал специализируется на внутренней информации из «Спартака»; на источник, в частности, ссылается журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Аудитория канала - более 6,2 тыс. человек.

Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Федун Леонид
Комментарии (12)
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Spartak Piter
1571652987
Каждая бабка во дворе уже не сплетница, а инсайдер.
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oyabun
1571653876
А Первая команда разве лучше играет? Кризис налицо во всем клубе. Так что, Первую тоже тогда, если рассуждать логически, "сливать" в лигу ниже? Или мы как раз это и наблюдаем, только замысел руководства просто не афишируется?
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piligrim1986
1571655976
т.е. федун реально готовится в 2023 году?
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evgevg13
1571656149
Спартак-2 в любители, Спартак в ПФЛ. И начнём всё с чистого листа
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DENZILLO-Спартак
1571658713
что это ещё за очередной телеграм канал?! Кто там главный в нем- кого за яйца вешать за дебильные прогоны?!
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