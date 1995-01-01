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    «Спартак-inside»: «Совет директоров «Спартака» обсудит возможность «слива» второй команды в ПФЛ»

    Совет директоров «Спартака» собирается обсудить будущее «Спартака-2», сообщает телеграм-канал «Спартак-inside».

    «Совет директоров клуба обсудит возможность слива второй команды в ПФЛ. Причины – сокращение расходов на логистику, уменьшение ФОТ [фонда оплаты труда] игроков. Леонид Арнольдович разочаровывается в рентабельности проекта», – говорится в сообщении канала.

    • «Спартак-2» после 18 матчей идет в зоне вылета ФНЛ с 17 очками.
    • Из девяти последних игр команда проиграла семь матчей и дважды сыграла вничью.

    Источник: телеграм-канал «Спартак-inside»

    Телеграм-канал специализируется на внутренней информации из «Спартака»; на источник, в частности, ссылается журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Аудитория канала - более 6,2 тыс. человек.

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    Сегодня, 13:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +486

      Spartak Piter 6 минут назад

      Каждая бабка во дворе уже не сплетница, а инсайдер.

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