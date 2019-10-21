«Спартак-inside»: «Совет директоров «Спартака» обсудит возможность «слива» второй команды в ПФЛ»

Совет директоров «Спартака» собирается обсудить будущее «Спартака-2», сообщает телеграм-канал «Спартак-inside».
«Совет директоров клуба обсудит возможность слива второй команды в ПФЛ. Причины – сокращение расходов на логистику, уменьшение ФОТ [фонда оплаты труда] игроков. Леонид Арнольдович разочаровывается в рентабельности проекта», – говорится в сообщении канала.
- «Спартак-2» после 18 матчей идет в зоне вылета ФНЛ с 17 очками.
- Из девяти последних игр команда проиграла семь матчей и дважды сыграла вничью.
Источник: телеграм-канал «Спартак-inside»
Телеграм-канал специализируется на внутренней информации из «Спартака»; на источник, в частности, ссылается журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Аудитория канала - более 6,2 тыс. человек.