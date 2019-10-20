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  • Лига 1. «Монако» без Головина вырвал победу над «Ренном», «Сент-Этьен» победил «Бордо»

Лига 1. «Монако» без Головина вырвал победу над «Ренном», «Сент-Этьен» победил «Бордо»

20 октября 2019, 19:58
7

В десятом туре чемпионата Франции «Монако» встретился с «Ренном». Команда Леонарду Жардима добилась победы в компенсированное время второго тайма. Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.

В другом матче «Бордо» дома проиграл «Сент-Этьену». Тем не менее, хозяева идут в одном очке от зоны еврокубков.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

Бордо – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Буанга, 90+2 (с пенальти).

Монако – Ренн – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бен Йеддер, 3; 1:1 – Мауасса, 12; 1:2 – Юну, 48; 2:2 – Слимани, 56; 3:2 – Бен Йеддер, 90+3.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Бордо Сент-Этьен Монако Ренн Головин Александр
Комментарии (7)
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Фан666
1571591426
Вот и результат без головина
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BRO_football
1571593248
Отличный матч. Тренер Монако сильно задумается: выпускать Головина в следующем матче или нет. Вроде бы и без него справляются.
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InterMilLano1908
1571594881
Боже я понял все беды монако и это Глик!!! Защитник уровня ФНЛ... А Бен Йедер топ усиление у Монако хотя креатива в центре нет, Головина не хватало
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Yev
1571597333
Монако вообще не скучный клуб, всегда неожиданность. Может на это влияют цвета клуба, кстати красно-белые?
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Derzkiy1
1571598838
Такой бред пишут , якобы без Головина лучше )))) он АПЗ за оборону к нему претензий быть не должно, в атаки с ним на много больше моментов бывает и команда лучше смотрится ибо он лидер команды , вот Глик там есть в нем беда
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