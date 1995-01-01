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    Лига 1. «Монако» без Головина вырвал победу над «Ренном», «Сент-Этьен» победил «Бордо»

    В десятом туре чемпионата Франции «Монако» встретился с «Ренном». Команда Леонарду Жардима добилась победы в компенсированное время второго тайма. Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.

    В другом матче «Бордо» дома проиграл «Сент-Этьену». Тем не менее, хозяева идут в одном очке от зоны еврокубков.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

    Бордо – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Буанга, 90+2 (с пенальти).

    Монако – Ренн – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бен Йеддер, 3; 1:1 – Мауасса, 12; 1:2 – Юну, 48; 2:2 – Слимани, 56; 3:2 – Бен Йеддер, 90+3.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1614

      Фан666 13 минут назад

      Вот и результат без головина

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