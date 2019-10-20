Бордо - Сент-Этьен

|32 тур
|14 апреля, воскресенье
|18:00
|Сент-Этьен
|3:0
|Бордо
|16 тур
|5 декабря, среда
|21:00
|Бордо
|3:2
|Сент-Этьен
|32 тур
|14 апреля, воскресенье
|18:00
|Сент-Этьен
|3:0
|Бордо
|16 тур
|5 декабря, среда
|21:00
|Бордо
|3:2
|Сент-Этьен
|36 тур
|6 мая, воскресенье
|16:00
|Сент-Этьен
|1:3
|Бордо
|15 тур
|28 ноября, вторник
|23:00
|Бордо
|3:0
|Сент-Этьен
|36 тур
|5 мая, пятница
|21:45
|Сент-Этьен
|2:2
|Бордо
|1 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Бордо
|3:2
|Сент-Этьен
|25 тур
|7 февраля, воскресенье
|19:00
|Бордо
|1:4
|Сент-Этьен
|2 тур
|15 августа, суббота
|18:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Бордо
|25 тур
|15 февраля, воскресенье
|16:00
|Бордо
|1:0
|Сент-Этьен
|7 тур
|25 сентября, четверг
|23:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Бордо
|22 тур
|26 января, воскресенье
|20:00
|Бордо
|2:0
|Сент-Этьен
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|16:00
|Сент-Этьен
|2:1
|Бордо
|35 тур
|3 мая, пятница
|22:30
|Сент-Этьен
|0:0
|Бордо
|17 тур
|13 декабря, четверг
|23:59
|Бордо
|0:0
|Сент-Этьен
|38 тур
|20 мая, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|2:3
|Бордо
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|23:00
|Бордо
|1:2
|Сент-Этьен
|32 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Бордо
|2:0
|Сент-Этьен
|16 тур
|5 декабря, воскресенье
|23:00
|Сент-Этьен
|2:2
|Бордо
|1/8 финала
|26 октября, вторник
|22:45
|Сент-Этьен
|1:0
|Бордо
|1/8 финала
|26 октября, вторник
|22:45
|Сент-Этьен
|1:0
|Бордо
|24 тур
|14 февраля, воскресенье
|23:00
|Бордо
|3:1
|Сент-Этьен
|8 тур
|3 октября, суббота
|21:00
|Сент-Этьен
|3:1
|Бордо
|25 тур
|22 февраля, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Бордо
|7 тур
|28 сентября, воскресенье
|23:00
|Бордо
|1:1
|Сент-Этьен
|1/32 финала
|3 января, суббота
|23:00
|Бордо
|0:1
|Сент-Этьен
|22 тур
|24 января, четверг
|22:55
|Бордо
|1:0
|Сент-Этьен
|4 тур
|18 августа, суббота
|22:00
|Сент-Этьен
|0:0
|Бордо