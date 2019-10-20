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Монако - Ренн

20.10.2019, Воскресенье, 18:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 10 тур Монако - Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
34 тур
1 мая, среда 20:00 Ренн 2:2 Монако
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 Ренн
Франция. Кубок лиги (2018/2019)
1/4 финала
9 января, среда 20:45 Монако 1:1
(8:7)п		 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
31 тур
4 апреля, среда 19:45 Ренн 1:1 Монако
19 тур
20 декабря, среда 22:50 Монако 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Ренн 2:3 Монако
5 тур
17 сентября, суббота 18:00 Монако 3:0 Ренн
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/8 финала
14 декабря, среда 23:05 Монако 7:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 22:00 Ренн 1:1 Монако
9 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Монако 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
18 апреля, суббота 21:00 Монако 1:1 Ренн
15 тур
29 ноября, суббота 22:00 Ренн 2:0 Монако
Франция. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
11 февраля, среда 21:00 Монако 3:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Ренн 0:1 Монако
15 тур
30 ноября, суббота 20:00 Монако 2:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Монако 1:0 Ренн
16 тур
4 декабря, суббота 21:00 Ренн 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 21:00 Ренн 1:0 Монако
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Монако 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 21:00 Монако 3:1 Ренн
14 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Ренн 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
31 марта, понедельник 21:00 Монако 1:2 Ренн
13 тур
3 ноября, суббота 22:00 Ренн 0:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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