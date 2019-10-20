Адиев: «Не получал предложений от «Тамбова»

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что у него не предложений от «Тамбова».

«Интерес «Тамбова»? Нет, я предложений не получал. У меня есть предложение из первой лиги, я над этим раздумываю, а из «Тамбова» никаких контактов не было. Буду ли готов рассмотреть это предложение, если появится? Конечно же предложения из Премьер-Лиги приоритетные, но пока не могу ничего сказать»", – отметил Адиев.