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    Адиев: «Не получал предложений от «Тамбова»

    Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что у него не предложений от «Тамбова».

    «Интерес «Тамбова»? Нет, я предложений не получал. У меня есть предложение из первой лиги, я над этим раздумываю, а из «Тамбова» никаких контактов не было. Буду ли готов рассмотреть это предложение, если появится? Конечно же предложения из Премьер-Лиги приоритетные, но пока не могу ничего сказать»", – отметил Адиев.

    • «Тамбов» находится в поисках нового главного тренера после ухода Александра Григоряна в отставку.
    • «Тамбов» занимает последнее место в РПЛ, имея в своем активе 10 очков после 13 матчей.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1287

      x-x-x-x-x 1 час назад

      Удачи Магомуду Адиеву!!!!!

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