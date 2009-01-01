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    Гендиректор «Локомотива» – о матче с «Ювентусом»: «Для меня результат не так важен»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Мы готовы, а рассудят все поле и мяч, ничего загадывать не будем. Я хочу сказать, что для меня результат не так важен будет, важно то, как ребята играют.

    За все время на позиции руководителя у меня не было ни одного повода, чтобы кого-то можно было упрекнуть, это бьющаяся, стоящая друг за друга, сильная команда», – сказал Кикнадзе.

    • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября в 22:00 по московскому времени.
    • По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.

    Гендиректор «Локомотива» подтвердил, что у Джорджевича подозрение на разрыв «крестов»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +152

      Yuriysss 1 час назад

      Играть некому, так что ничего хорошего ждать не приходится!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      Alekxei Z. 1 час назад

      Что значит результат не важен ??? 0:5 устроит ? Может просто лучше промолчать , чем городить ерунду ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      Axe111 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      АХАХАХАХААХАХ ГЕНДИРЕКТОР ГОВОРИТ РЕЗУЛЬТАТ НЕ ВАЖЕН!!!!!! А ЧЕ ТЫ ПУКАЛ ТАМ ПРО ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!!!!!! БЕЗДАРНОСТИ

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      paketiwe > Axe111 2 часа назад

      Вечно-то ты каждый раз вставишь свой негативный комментарий, озлобленный маленький мальчик.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1304

      srg38 > paketiwe 1 час назад

      Да это местное животное

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22498

      zra78 > srg38 52 минуты назад

      Бездарное животное

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