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  • Гендиректор «Локомотива» – о матче с «Ювентусом»: «Для меня результат не так важен»

Гендиректор «Локомотива» – о матче с «Ювентусом»: «Для меня результат не так важен»

19 октября 2019, 10:58
8

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы готовы, а рассудят все поле и мяч, ничего загадывать не будем. Я хочу сказать, что для меня результат не так важен будет, важно то, как ребята играют.

За все время на позиции руководителя у меня не было ни одного повода, чтобы кого-то можно было упрекнуть, это бьющаяся, стоящая друг за друга, сильная команда», – сказал Кикнадзе.

  • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября в 22:00 по московскому времени.
  • По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.

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Источник: ТАСС
Лига чемпионов Ювентус Локомотив
Комментарии (8)
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Axe111
1571472329
АХАХАХАХААХАХ ГЕНДИРЕКТОР ГОВОРИТ РЕЗУЛЬТАТ НЕ ВАЖЕН!!!!!! А ЧЕ ТЫ ПУКАЛ ТАМ ПРО ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!!!!!! БЕЗДАРНОСТИ
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Yuriysss
1571476639
Играть некому, так что ничего хорошего ждать не приходится!!!
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Антибиотик
1571580698
"За все время на позиции руководителя..." Причем тут ты?! Скажи хоть теплые слова в адрес тренерского штаба, ибо без него ты просто никакущий грузин!
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Нас Много
1571588875
И как такие равнодушные люди в Локомотив попадают...
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paracetamol
1571637652
Правильно, ему важно только в своем кресле усидеть.
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