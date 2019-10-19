Гендиректор «Локомотива» – о матче с «Ювентусом»: «Для меня результат не так важен»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы готовы, а рассудят все поле и мяч, ничего загадывать не будем. Я хочу сказать, что для меня результат не так важен будет, важно то, как ребята играют.

За все время на позиции руководителя у меня не было ни одного повода, чтобы кого-то можно было упрекнуть, это бьющаяся, стоящая друг за друга, сильная команда», – сказал Кикнадзе.

Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября в 22:00 по московскому времени.

По итогам двух туров в активе итальянцев четыре очка, на счету россиян – три балла.

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