Гендиректор «Локомотива» подтвердил, что у Джорджевича подозрение на разрыв «крестов»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о состоянии здоровья нападающего Луки Джорджевича, который получил травму в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьезной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко», – сказал Кикнадзе.

Если диагноз подтвердится, черногорец может пропустить несколько месяцев.

В августе «Локомотив» купил Джорджевича у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.

Форвард провел пять матчей, результативными действиями не отличался.

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