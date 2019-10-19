Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Локомотива» подтвердил, что у Джорджевича подозрение на разрыв «крестов»

Гендиректор «Локомотива» подтвердил, что у Джорджевича подозрение на разрыв «крестов»

19 октября 2019, 08:58
6

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о состоянии здоровья нападающего Луки Джорджевича, который получил травму в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьезной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко», – сказал Кикнадзе.

  • Если диагноз подтвердится, черногорец может пропустить несколько месяцев.
  • В августе «Локомотив» купил Джорджевича у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • Форвард провел пять матчей, результативными действиями не отличался.

Семин – о Джорджевиче: «Перелома нет, но травма существенная»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Джорджевич Лука
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1571468170
Как , говорил Лобановский в 90 % случаев-травмы это не правильные или недостаточные тренировки ! .. Здоровья , Лука и побыстрее в строй !
Ответить
srg38
1571469952
Трындец, купили нападающего бл
Ответить
Decorhome
1571470637
Оч жаль. Здоровья
Ответить
Smoke Some Weed
1571471858
У локомотива какая то проклятая позиция нападения, постоянный не фарт(ат пз не беру в счёт)
Ответить
O-Z
1571475006
Вообще этот трансфер очень странный был, и вышло сейчас боком.
Ответить
пряник929
1571482484
А перешел бы в Арсенал - играл бы в каждом матче, был натренирован, такой фигни и не произошло бы никогда.... Сам перешел на полировку жд лавки..... Здоровья, Лука - но головой надо думать и на поле и вне поля.... минное поле не место для прогулок....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+