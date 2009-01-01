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    Гендиректор «Локомотива» подтвердил, что у Джорджевича подозрение на разрыв «крестов»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о состоянии здоровья нападающего Луки Джорджевича, который получил травму в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «Мы очень переживаем за Джорджевича, есть подозрения на разрыв крестообразных связок, но мы надеемся, что травма будет не такой серьезной. Дело даже не в том, что мы потеряли игрока, просто по-человечески жалко», – сказал Кикнадзе.

    • Если диагноз подтвердится, черногорец может пропустить несколько месяцев.
    • В августе «Локомотив» купил Джорджевича у «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
    • Форвард провел пять матчей, результативными действиями не отличался.

    Семин – о Джорджевиче: «Перелома нет, но травма существенная»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3030

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Как , говорил Лобановский в 90 % случаев-травмы это не правильные или недостаточные тренировки ! .. Здоровья , Лука и побыстрее в строй !

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