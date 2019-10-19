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  • Семин – о Джорджевиче: «Перелома нет, но травма существенная»

Семин – о Джорджевиче: «Перелома нет, но травма существенная»

19 октября 2019, 06:24
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму нападающего Луки Джорджевича, которую он получил в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

– Что с Джорджевичем? На повторе показалось, что перелом.

– Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.

  • «Локомотив» в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.
  • У Джорджевича, по информации Sport24, подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
  • Черногорец может пропустить несколько месяцев.

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Джорджевич Лука Семин Юрий
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