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    Семин – о Джорджевиче: «Перелома нет, но травма существенная»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму нападающего Луки Джорджевича, которую он получил в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

    – Что с Джорджевичем? На повторе показалось, что перелом.

    – Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.

    • «Локомотив» в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.
    • У Джорджевича, по информации Sport24, подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
    • Черногорец может пропустить несколько месяцев.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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