Семин – о Джорджевиче: «Перелома нет, но травма существенная»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму нападающего Луки Джорджевича, которую он получил в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».
– Что с Джорджевичем? На повторе показалось, что перелом.
– Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.
- «Локомотив» в гостях обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.
- У Джорджевича, по информации Sport24, подозрение на разрыв крестообразной связки колена.
- Черногорец может пропустить несколько месяцев.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»