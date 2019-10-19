Семин – о Джорджевиче: «Перелома нет, но травма существенная»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму нападающего Луки Джорджевича, которую он получил в матче 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

– Что с Джорджевичем? На повторе показалось, что перелом.

– Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.