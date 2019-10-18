Джорджевич получил травму в первом тайме игры с «Ахматом». Форвард покинул поле на носилках

В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом». В первом тайме травму получил черногорский форвард гостей Лука Джорджевич.

Нападающий покинул поле на носилках. Вместо Джорджевича вышел полузащитник Даниил Куликов. На следующей неделе «Локомотив» сыграет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».