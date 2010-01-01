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    Джорджевич получил травму в первом тайме игры с «Ахматом». Форвард покинул поле на носилках

    В эти минуты проходит матч 13 тура РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом». В первом тайме травму получил черногорский форвард гостей Лука Джорджевич.

    Нападающий покинул поле на носилках. Вместо Джорджевича вышел полузащитник Даниил Куликов. На следующей неделе «Локомотив» сыграет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    • Джорджевич перешел в «Локомотив» в летнее трансферное окно из «Зенита».
    • В текущем сезоне РПЛ черногорец провел четыре матча, сделал голевой пас.
    • «Локомотив» перед игрой в Грозном лидировал в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +341

      sergan113 17 минут назад

      Здоровья конечно. Но так и хочется задать вопрос, зачем покупали? По игре Джорджевич никакой.

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