У Джорджевича подозрение на разрыв «крестов». Игрок может пропустить несколько месяцев

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму в первом тайме матча 13 тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Черногорец покинул поле на носилках, а перед этим успел отдать голевой пас.
По информации Sport24, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Если этот диагноз подтвердится, то восстановление займет несколько месяцев. Обследование Джорджевич пройдет завтра, 19 октября.
- Джорджевич перешел в «Локомотив» в летнее трансферное окно из «Зенита».
- В текущем сезоне РПЛ черногорец провел четыре матча, сделал голевой пас.
- «Локомотив» перед игрой в Грозном лидировал в таблице.
Источник: Sport24