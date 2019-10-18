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  • У Джорджевича подозрение на разрыв «крестов». Игрок может пропустить несколько месяцев

У Джорджевича подозрение на разрыв «крестов». Игрок может пропустить несколько месяцев

18 октября 2019, 22:15

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму в первом тайме матча 13 тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Черногорец покинул поле на носилках, а перед этим успел отдать голевой пас.

По информации Sport24, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Если этот диагноз подтвердится, то восстановление займет несколько месяцев. Обследование Джорджевич пройдет завтра, 19 октября.

  • Джорджевич перешел в «Локомотив» в летнее трансферное окно из «Зенита».
  • В текущем сезоне РПЛ черногорец провел четыре матча, сделал голевой пас.
  • «Локомотив» перед игрой в Грозном лидировал в таблице.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Джорджевич Лука
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