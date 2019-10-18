У Джорджевича подозрение на разрыв «крестов». Игрок может пропустить несколько месяцев

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму в первом тайме матча 13 тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). Черногорец покинул поле на носилках, а перед этим успел отдать голевой пас.

По информации Sport24, у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена. Если этот диагноз подтвердится, то восстановление займет несколько месяцев. Обследование Джорджевич пройдет завтра, 19 октября.